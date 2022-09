5 conseils pratiques pour manger moins gras au quotidien !

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique nutridéal à Dakar, au Sénégal.

L’équilibre alimentaire est un axe central en nutrition. Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur les conséquences d’une alimentation trop grasse… Trop d’huile dans les préparations, dans les plats… Quels sont les risques sur le plan de la santé ?

L’excès de gras dans l’alimentation perturbe l’organisme : cela va des troubles digestifs aux maladies cardiovasculaires (AVC/crise cardiaque) en passant par le surpoids et toutes les maladies chroniques qui s’y attachent.

Est-ce que cela veut dire qu'il faut bannir les matières grasses ?

On ne doit surtout pas éliminer le gras de notre alimentation parce qu’il a des fonctions très importantes telles que le stockage d’énergie, il constitue la membrane des cellules. C’est aussi le précurseur des hormones de reproduction. En plus, les matières grasses de nos aliments comme l’huile de palme, d’arachide, le beurre de karité sont importantes, car elles nous apportent des acides gras essentiels. Par exemple, les oméga 3 et 6 qui ne peuvent pas être fabriqués par l’organisme et qui ont des fonctions très importantes, notamment au niveau du système nerveux. Et puis, les matières grasses apportent beaucoup de goût. Ce n’est donc pas le gras en lui-même qui est problématique, mais plutôt l’excès de gras.

Concrètement, comment manger moins gras ?

Je vous livre 5 conseils pratiques :

Il faut limiter la consommation de fritures à une fois/semaine - Cela inclut tout aliment cuit dans un bouillon d’huile, comme le poisson/poulet frit, pommes de terre frites, igname frit, beignets, allocos. La plupart du temps, il faut choisir des modes de cuisson plus légers, tels qu’en sauce, au four, au grill, à la vapeur. Il faut apprendre à doser l’huile ajoutée pour la cuisson des aliments : la dose indiquée est 1 CS par portion ou par personne. Ainsi, pour une famille de huit personnes, la dose d’huile recommandée correspond à une louche. À défaut de doser l’huile, il faut s’arranger pour que l’huile ne soit pas visible dans le mets en fin de cuisson. Il faut limiter la consommation de viande grasse, comme la viande de mouton à max une fois/semaine. Il est préférable de privilégier les viandes maigres comme la volaille (poulet, dinde), la viande de bœuf ou de chèvre. Il faut limiter la consommation des fruits secs oléagineux qui sont très prisés comme collation tels que les noix de cajou, les arachides... Une poignée par jour suffit. Il faut être conscient des graisses cachées dans des aliments industriels comme les vinaigrettes, les biscuits, les sauces, etc. Il faut savoir lire les étiquettes nutritionnelles. Il suffit de repérer la ligne des lipides et d’éviter les aliments qui contiennent plus de 10g de lipides par 100g.

