Faire du sport quand on manque de temps

La marche, la course à pied et le yoga se pratiquent n’importe où et nécessitent peu de matériel.

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il donne des clés pour pratiquer un sport régulièrement malgré un emploi du temps chargé.

Prendre la décision de faire du sport quotidiennement, c’est déjà un grand pas, mais il arrive parfois qu'on ne parvienne pas à trouver le temps pour mettre en pratique cette décision. Avez-vous des solutions à proposer ?

Le travail, la famille, les enfants, les sorties entre amis ou encore les voyages… Si vous souhaitez comprendre comment vous en êtes arrivé là, il vaut mieux commencer par identifier les principales contraintes de votre emploi du temps quotidien.

Le temps est précieux, surtout quand on a sans cesse l’impression d’en manquer. Si votre emploi du temps semble irrémédiablement chargé, quelques optimisations sont parfois possibles pour vous permettre de trouver du temps libre. Qu’en est-il de votre travail ? Avez-vous déjà envisagé de glisser une séance de sport pendant votre pause déjeuner ? Pensez-vous pouvoir négocier des horaires aménagés pour certains jours de la semaine ? Travailler une heure de plus 3 jours de suite pour prendre votre après-midi le jour suivant par exemple… Les solutions sont nombreuses, et il ne faut pas hésiter à ouvrir le dialogue avec votre entreprise.

Il existe en effet des activités qui consomment notre temps, particulièrement gourmands : Internet, la TV et les jeux vidéos en sont les meilleurs exemples. Ces activités passives vous mangent les trente minutes dont vous auriez besoin pour votre séance de sport…

Si malgré ces suggestions, vous ne parvenez pas à trouver suffisamment de créneaux pour aller faire du sport, rien ne vous empêche de glisser quelques exercices dans votre routine quotidienne. Une séance de réveil musculaire de 15 minutes (abdos, pompes et gainage par exemple) tous les matins avant d’aller à la douche, rien de mieux pour bien démarrer la journée. Un tapis de sol au pied de votre lit et le tour est joué ! Et puis, il n’y a pas de petit effort ! Oubliez l’ascenseur de votre immeuble et empruntez les escaliers à la sortie du métro. Mieux encore, partez au travail à vélo. Vous serez peut-être surpris du temps que vous parviendrez à gagner ainsi.

Certains sports prennent plus de temps que d’autres ?

Tous les sports ne sont pas égaux en consommation de votre temps quand on prend en compte les investissements qui sont nécessaires et les résultats obtenus sur le corps avec une pratique limitée. Alors si le temps est pour vous un trésor à conserver précieusement, il vaut mieux ne pas vous éparpiller dans des disciplines trop complexes.

Le cyclisme, l’équitation ou les activités en mer, par exemple, demandent de s’équiper spécifiquement. Elles sont donc plus chronophages.

Pratiquez donc un sport qui vous offre ses infrastructures à proximité. Soyez aussi attentif au temps de préparation nécessaire avant chaque séance.

Il est donc préférable de se diriger vers des efforts plutôt intenses pour vous dépenser en un minimum de temps. La course à pied est un choix intéressant quand on manque de temps, car vous restez également maître de l’intensité de votre effort.

Vous pouvez aussi vous orienter vers l’entraînement fractionné de haute intensité. Vous alternez ainsi de très courtes périodes d’effort intense, avec des périodes de récupération. Une bonne condition physique est nécessaire : avant de vous lancer, passez un test d’effort et obtenez un certificat d’aptitude à la pratique sportive auprès d’un médecin.

Ces séances sont à proscrire pour les personnes souffrant de maladies artérielles ou cardiaques, ou pour celles qui sont concernées par une maladie chronique (arthrite ou diabète, notamment).

Il est important que le sport reste un plaisir...

À dose convenable, le sport permet de réduire le stress et de diminuer la charge mentale accumulée au quotidien. Mais si vous tombez dans l’exagération en accumulant les séances avec l’envie de progresser trop vite, vous vous exposez à des risques de surcharge physique et de démotivation. Dans un emploi du temps chargé, le sport doit rester un plaisir qui contribue à votre équilibre de vie.

Sortir après le boulot pour se défouler physiquement est une bonne chose, mais ne sombrez pas non plus dans l’excès. Ne partez pas faire un semi-marathon la veille d’une réunion importante, car vous risquez de ne pas assumer les conséquences directes de vos actions, et surtout de vous dégoûter de l’effort physique si cela se passe mal.

Gardez donc de la place pour le plaisir dans votre progression, et le sport ne sera bientôt plus une contrainte dans votre emploi du temps.

