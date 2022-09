Santé: R21 Matrix-M, un nouveau vaccin antipaludique suscite beaucoup d'espoirs

Entre 80% et 70% d'efficacité, en fonction du protocole, les chiffres du vaccin R21 antipaludique publiés dans la revue «The Lancet» sont prometteurs (image d'illustration). © Shutterstock - TippaPatt

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un an après la recommandation par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'un premier vaccin antipaludique, un second suscite maintenant beaucoup d'espoir. Les résultats d'un essai clinique sont publiés, ce jeudi 8 septembre, dans la revue médicale The Lancet et ils sont prometteurs.