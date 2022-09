L’astronaute Samantha Cristoforetti, première femme européenne à prendre les commandes de l'ISS

Une Européenne devient ce mercredi la commandante de la Station spatiale internationale (ISS). Une première à bord. L'Italienne Samantha Cristoforetti prendra le relais du Russe, Oleg Artemyev, pour une mission de six mois.

Le passage de témoin donne toujours lieu à une petite cérémonie symbolique. Le commandant de la Station spatiale internationale remet une clef à l'astronaute qui va lui succéder. C'est à Samantha Cristoforetti qu'échoie cet honneur. En temps normal, le rôle est symbolique, la routine à bord ne changera pas vraiment. « C'est un jour excitant, mais en même temps le travail ici continue comme chaque jour, avec beaucoup de science, de démonstration technologique, et bien sûr toute la maintenance nécessaire pour maintenir en état cet incroyable avant poste de l'humanité dans l’espace, explique Samantha Cristoforetti. On continue de faire tout ce qu'il faut pour utiliser au mieux la station afin d'en apprendre toujours plus et préparer les futures explorations. »

C'est en cas de problème que la charge devient plus tangible, c'est alors le commandant qui prend les décisions et est responsable de la sécurité de l'équipage. En prenant ses nouvelles fonctions, Samantha Cristoforetti deviendra la cinquième Européenne à endosser cette responsabilité et la première femme issue du Vieux Continent.

L'été dernier, elle avait déjà été la première à réaliser une sortie extravéhiculaire, dans l'espace, en compagnie du Russe, Oleg Artemyev, qui lui remet les clefs du vaisseau ce mercredi 28 septembre.

