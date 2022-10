Quatre conseils pratiques pour manger moins sucré

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique nutridéal à Dakar, au Sénégal.

Il existe plusieurs formes de sucre. Quel type de sucre faut-il réduire dans son alimentation ?

Il existe 2 types de sucre :

Les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments comme les fruits, les produits laitiers, le riz, le fonio, la banane plantain, etc. Ce sucre est indispensable ! C’est même la source principale d’énergie pour l’organisme.

Ensuite, il y a le sucre qu’on ajoute à nos aliments (café, jus, pâtisseries etc.). Ce sucre n’est absolument pas indispensable au bon fonctionnement de l’organisme et en consommer à l’excès est nuisible à la santé.

Quelles sont les conséquences d’une alimentation trop sucrée pour la santé ?

L’excès de sucre ajouté est peut-être le plus gros mal de notre époque. L’OMS recommande de limiter la consommation de sucre à 5 morceaux par jour parce que l’excès augmente le risque de surpoids/obésité et les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires. Sans compter que, plus on mange du sucre ajouté, plus on a de risque de développer une dépendance au sucre.

Comment limiter la consommation de sucre ajouté ?

Il faut apprendre à boire les boissons chaudes comme le café, thé, tisane sans sucre. L’astuce : prendre 1 gorgée sans sucre ensuite ajouter un morceau de moins que d’habitude ; répéter cette technique jusqu’à arriver à 0 morceau ajouté. Il faut faire de l’eau sa boisson principale et donc consommer les boissons sucrées qu’occasionnellement. Il y a 7 à 10 morceaux de sucre dans 1 seule canette de soda, 5 morceaux de sucre dans 1 verre de nectar ou jus de fruits et jusqu’à 10 morceaux de sucre par verre dans les jus locaux, comme le bissap. Il faut faire attention au sucre caché ou pas dans les aliments industriels en lisant la liste des ingrédients des aliments industriels et en sachant repérer les différentes appellations du sucre : glucose, fructose, sirop de betterave, sirop de maïs, etc. Il faut éviter d’acheter les aliments industriels où le sucre apparaît comme l’un des premiers ou le premier ingrédient parce que ça veut dire que c’est l’ingrédient principal de l’aliment (ex frappant : les poudres chocolatées pour petit déjeuner – 75% de sucre).

