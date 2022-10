Espace: la Russie souhaite finalement poursuivre ses relations avec ses partenaires

La participation russe à l'ISS pourrait se poursuivre jusqu'en 2028, voire plus, en fonction de l'état de la station.

À rebours de l'annonce faite fin juillet, la Russie semble revoir ses plans concernant sa participation à la Station spatiale internationale. Après avoir déclaré quitter le projet en 2024, Roscosmos, l'agence russe, laisse désormais entendre qu'elle pourrait bien prolonger le bail et qu'elle souhaite améliorer ses relations avec ses partenaires, la Nasa en premier lieu.

Mise à mal par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la coopération internationale dans le spatial reste vivante. Deux missions en témoignent : le 21 septembre, l'astronaute Frank Rubio s'envolait vers l'ISS en compagnie de deux cosmonautes avec un Soyouz depuis Baikonour. Le 5 octobre, c'était cette fois la Russe Anna Kikina qui décollait depuis la Floride.

Trois mois plus tôt, ces deux missions ne semblaient pas aller de soi. Dmitri Rogozine, alors directeur de Roscosmos et proche de Vladimir Poutine, multipliait les déclarations polémiques, allant même jusqu'à menacer de laisser à bord de l'ISS un astronaute américain qui devait pourtant rentrer en Soyouz. Les relations entre l'agence russe et la Nasa n'avait jamais été aussi mauvaises.

Jusqu'en 2028 et peut-être au-delà

Depuis, Dmitri Rogozine a été remplacé et l'équipe à la tête de Roscosmos s'efforce de calmer les choses ; confirmation lors de la conférence de presse qui a suivi le décollage d'Anna Kikina : le directeur adjoint réaffirme l'engagement de son agence dans son partenariat avec la Nasa.

Autre exemple, la participation russe à l'ISS devait s'achever après 2024, avait déclaré Roscosmos cet été. Changement de discours cette semaine, avec la publication d'un communiqué dans lequel Roscosmos n'exclut désormais plus de poursuivre jusqu'en 2028, voire plus, en fonction de l'état de la station.

