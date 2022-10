Reportage

Les enfants à la découverte du «peuple invisible de l'océan» pour la fête de la Science

Audio 01:22

Un copépode, un micro-organisme vivant dans l'eau. © Wikimedia Commons BY SA 3.0 Uwe Kils

En France, après deux ans en mer et 70 000 km parcourus au sud des océans Atlantique et Pacifique pour en étudier les micro-organismes, le bateau scientifique Tara va regagner aujourd’hui son port d’attache, Lorient, dans l’ouest de la France. À l’occasion de ce retour et de la fête de la Science, des ateliers sont organisés tout le week-end, notamment pour faire découvrir aux enfants ce « peuple invisible de l’océan » et son rôle dans la « machine climatique » comme à ces élèves de Landaul, commune non loin de Lorient.