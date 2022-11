Conseils pratiques pour manger plus de légumes et être en meilleure santé

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique nutridéal à Dakar, au Sénégal.

Pourquoi est-il important de manger assez de légumes ?

Commençons par quelques exemples de légumes : carotte, chou, aubergine, potiron, navet, l’aubergine africaine, gombo, etc.

Attention : la pomme de terre, le manioc et le maïs ne sont pas des légumes, mais des féculents.

Les légumes constituent une famille d’aliments indispensables, parce qu’ils sont sources de vitamines et minéraux essentiels. Ils sont aussi source d’antioxydants qui nous aident à prévenir beaucoup de maladies, de fibres qui nous assurent le rassasiement et qui préviennent la constipation, et d’eau. Les légumes nous apportent toutes ces bonnes choses sans être très caloriques, ce qui veut dire qu’on peut consommer beaucoup de légumes sans risque de prise de poids.

Mais la majorité d'entre nous ne consomment pas assez de légumes et ça ne va pas en s'améliorant...

En Afrique et partout ailleurs dans le monde, on constate que la consommation de légumes a baissé et continue à baisser, c’est une des raisons pour lesquels les maladies chroniques sont de plus en plus prévalentes. J’ai beaucoup de mal à faire manger assez de légumes à mes patients. Et pourtant, on devrait manger plus de légumes dans l’assiette que de féculents et de viande à chaque repas.

Quels sont vos conseils pratiques pour enrichir notre alimentation de légumes ?

Préparer systématiquement des légumes pour chaque repas, même avec les mets qui n’en contiennent pas traditionnellement (par exemple : le Yassa du Sénégal ou la sauce graine en Côte d'Ivoire). Varier le type de légumes, pour éviter la monotonie et donc le dégout Varier la préparation : il y a de multiples formes de préparation des légumes. Il faudrait même rechercher des recettes sur internet : les légumes en sauce, crudités, soupe de légumes, purée de légumes, les gratins de légumes, etc. Il faut préparer des légumes bien relevés avec de l’ail, des oignons, du persil, oignons verts, des épices, des herbes aromatiques. Il faut limiter le temps de cuisson des légumes à un maximum de 15 minutes, afin qu’ils gardent leur texture, leur goût et surtout leur valeur nutritive. Au moment de manger, si les légumes ne passent pas seuls, il faut les mélanger avec les féculents du mets, par exemple, mélanger riz et macédoine de légumes.

