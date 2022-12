L'importance de l'eau et comment boire correctement

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique nutridéal à Dakar, au Sénégal.

Publicité Lire la suite

Quelle est l’importance de l’eau pour l’organisme ?

L’être humain est constitué environ de 65% d’eau. Elle est indispensable à la vie. La preuve, le manque d’eau total provoque la mort en 5 jours ou moins. Cette eau :

Participe à presque toutes les réactions chimiques

Transporte les substances indispensables au travail des cellules

Permet l’élimination des déchets métaboliques et elle

Régule la température du corps.

Quelles sont les conséquences lorsqu’on ne boit pas assez ?

L’être humain perd de l’eau en permanence sous la forme d’urine, de respiration et de transpiration à hauteur de 2,5L par jour (si on vit dans un milieu tempéré et qu’on ne fait pas d’efforts physiques particulier). Cette eau doit être remplacée à travers ce qu’on mange (1L) et l’eau qu’on boit (1,5L).

Le manque d’eau entraine des conséquences immédiates comme la fatigue, la tachycardie et des vertiges. Ensuite, il y a des conséquences à long terme : constipation et autres troubles digestifs, calculs rénaux, HTA, douleurs articulaires du genous et du dos et le vieillissement prématuré de la peau.

Quels conseils donneriez-vous pour boire suffisamment et correctement ?

1. Il faut regarder la couleur de nos urines qui indique notre degré d’hydratation. Seules les premières urines du matin devraient être jaunes. Toutes les autres devraient être claires quand on est bien hydraté.

2. Se trouver un contenant de 500 ml ou ½ L, le garder à portée de main et se définir un plan hydrique. Je vous donne un exemple simple de plan :

500 ml entre 8 h et 12 h

500 ml entre 12 h et 17 h

500 ml entre 17 h et le coucher.

De cette manière, on boit tout au long de la journée.

3. Il y a d’autres boissons qu’on considère comme de l’eau : café, thé, tisane sans sucre et l’eau gazeuse.

4. Pour ceux qui ont du mal à boire, je conseille d’aromatiser l’eau avec des rondelles d’orange ou de citron ou encore des feuilles de menthe.

5. Le dernier conseil est plutôt une mise en garde : éviter de boire de grandes quantités d’eau d’un coup (cure d’eau) – nous ne sommes pas des chameaux : il n’y a pas de compartiment de réserve d’eau dans le corps humain ; ça n’a aucun bénéfice, c’est même dangereux pour la santé (dilutions des nutriments dans le sang).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne