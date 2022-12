L’Europe se dote de satellites météorologiques ultra-performants

En Europe, les prévisions météorologiques vont faire un bond en avant. Certains parlent même de révolution. Ariane 5 a lancé avec succès, mardi 13 décembre 2022, un tout nouveau satellite météo européen, MTG-I1, le premier de la troisième génération. Ces satellites permettront d'améliorer considérablement les bulletins météo et surtout de détecter rapidement les phénomènes violents.

De notre envoyée spéciale à Kourou, en Guyane

17h30 heure de Kourou, 21h30 heure de Paris. Ariane 5 décolle pour sa 115e mission et l’une de ses dernières. Plus que deux et ce sera la retraite. Pour l’instant, le lanceur européen monte dans le ciel bleu, accompagné d’un panache de fumées blanches, d’un bruit sourd, puis de crépitements. Trente-quatre minutes plus tard, MTG-I1 se sépare du dernier étage et commence sa vie autonome dans l'espace. Le satellite atteindra son orbite, à 36 000 km de la terre, dans une dizaine de jours.

Les premières images sont attendues fin mars normalement. Mais MTG-I1 ne sera complètement opérationnel qu'à la fin de l'année prochaine. Les prévisionnistes, qui travaillent depuis vingt ans avec les données collectées par des satellites de deuxième génération, donc moins performants, ont hâte de se servir de ces images plus rapides, plus nombreuses (50 fois plus qu'aujourd'hui) et surtout de meilleure qualité. Aujourd'hui, 90% des données utilisées par les météorologistes pour établir leurs prévisions viennent de l'espace.

Une constellation de trois satellites

Ces satellites de troisième génération n’ont que peu à voir avec leurs prédécesseurs. Première nouveauté : ils sont stabilisés sur trois axes. Ils observeront, donc, en permanence, l'hémisphère de la Terre qu'ils ont en face d'eux (essentiellement l'Europe et l'Afrique) alors que les satellites de deuxième génération tournent sur eux-mêmes comme des toupies avec, par conséquent, un temps d'observation limité, de l'ordre de 5%.

Autre différence : ces satellites seront trois en orbite géostationnaire à terme, contre deux pour la deuxième génération. Il y aura tout d’abord deux satellites imageurs : MTG-I1, lancé mardi et son jumeau qui le rejoindra normalement en 2026. À bord, se trouvent des instruments à la pointe de la technologie. Premièrement, le FCI (« Flexible Combined Imager ») enverra des images de tout l'hémisphère toutes les 10 minutes, contre 15 actuellement, et même toutes les 2 minutes 30 en mode rapide sur l’Europe.

Ariane 5 en route pour sa zone de lancement, la veile du décollage. © Marine de La Moissonière/RFI

Un détecteur d’éclairs et un sondeur

Les nuages, les pluies, les feux de forêt mais aussi les phénomènes soudains, comme les ouragans et les tempêtes, qui devraient se multiplier en raison du changement climatique, seront analysés bien plus finement. D'autant que l'autre instrument embarqué par MTG-I1 est un capteur d’éclairs (« Lightning Imager ») entre les nuages ou qui touchent le sol. Ce détecteur « permettra de prévoir ce qui va se passer au cours de la prochaine demi-heure », explique Alexander Schmid, responsable du programme MTG chez Eumetsat, l'organisme qui gère les satellites météo européens. « Les météorologistes utiliseront ces données pour alerter les populations en cas d'orages violents. Désormais, on pourra émettre des alertes à très court terme et très localisées. Ce sera très utile aussi, par exemple, pour la trajectoire des avions. »

Ces deux satellites seront complétés par un sondeur, MTG-S, qui devrait être lancé fin 2024. Il captera la température et l'humidité de l'atmosphère, permettant ainsi d’obtenir « des profils en trois dimensions » de cette dernière, détaille Pierre Armand, directeur du programme MTG pour Thales Alenia Space, le constructeur des satellites.

C’est la première fois qu'on disposera d’un tel instrument en orbite, à 36 000 km de la Terre. « C'est si on lançait des milliers de ballons sondes à différents endroits, sur la terre ou en mer. Cela va nous fournir des informations très importantes pour améliorer les prévisions météo à court et long terme. »

L’espoir de sauver des vies

Des prévisions plus fiables, des alertes données plus tôt ou plus précises... Avec ces nouveaux satellites européens, c'est une petite révolution qui se prépare, surtout en ce qui concerne les épisodes météorologiques extrêmes. « Pouvoir faire des prévisions à court terme est particulièrement important quand il s’agit de phénomènes météo très violents et souvent très localisés comme, par exemple, les inondations de l’an dernier en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Ce genre de phénomènes sont vraiment très difficiles à prévoir à l’avance, et donc c’est vraiment essentiel d’avoir de nouvelles informations rapidement afin de lancer des alertes plus efficaces », analyse Phil Evans, directeur général d’Eumetsat. « Donc, oui, c’est sûr, nous allons aider les services météo à sauver des vies. »

Ces satellites européens de troisième génération génèrent aussi des espoirs sur le plan économique. Alors que le programme MTG représente un investissement de 4,3 milliards d’euros pour Eumetsat (2,9 milliards) et l’ESA, l’Agence spatiale européenne (1,4 milliard), des prévisions météorologiques fiables feraient gagner 60 milliards d’euros par an, rien que dans les pays européens, avance Simonetta Cheli, directrice des programmes d’Observation de la Terre à l’ESA. « Il s’agit des bénéfices que l’on retire quand on gère mieux le trafic maritime, par exemple. On peut aussi faire évacuer une ville ou garder des avions au sol si on sait qu’il y a un ouragan qui arrive. Le but, c’est tout simplement d’éviter des catastrophes. »

Le panache de fumée laissée par Ariane 5 juste après son décollage, le 13 décembre 2022. © Marine de La Moissonière/RFI

