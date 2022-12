Quel(s) sport(s) pratiquer pour avoir un ventre plat ?

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Ne plus être serré dans son jean, avoir une silhouette élancée, faire disparaître les sensations désagréables de ballonnement : cette semaine, il nous parle de la musculation du ventre.

Quelle est la solution pour avoir un ventre plat ?

Si l’alimentation a un rôle primordial dans cette quête, l’activité physique l’est d’autant plus. Seul un bon renforcement de la sangle abdominale permettra d’avoir et surtout de garder le ventre plat et tonique. Dédier une séance par semaine à un renforcement ciblé de la zone à affiner est indispensable pour avoir des résultats rapides et durables. Voici quelques exercices et techniques pour vous aider :

La planche abdominale

Allongez-vous sur le ventre et mettez-vous en appui sur les avant-bras et les pointes de pieds, puis soulevez le bassin. Contractez les fesses et rentrez le ventre et maintenez la position pendant 10 secondes.

Le Stomach Vacuum

Allongez-vous sur le dos, gonflez le ventre en inspirant à fond, expirez tout votre air en rentrant le ventre sous les côtes, maintenez quelques secondes, puis reprenez votre respiration.

Les abdos hypopressifs

Ils s’effectuent en contrôlant la respiration : allongez-vous par terre, inspirez en faisant gonfler le ventre, expirez en creusant le ventre et videz tout l’air de vos poumons, bloquez votre respiration pendant 10 secondes en gardant le ventre et le périnée serrés puis reprenez votre respiration.

Les squats

Si les squats sollicitent les fesses, ils stimulent également les muscles de la sangle abdominale. Pour cet exercice, vous devez rester debout, écarter vos jambes selon la largeur de vos hanches et maintenir vos bras tendus. Une fois en position, inspirez et fléchissez vos genoux jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Remontez, expirez et relâchez vos bras. La descente et la montée sont des gestes lents. Pendant l'exercice, évitez de vous pencher en avant et d’arrondir votre dos. Vos talons ne doivent jamais se décoller du sol.

L’activité cardio doit être intéressante aussi ?

En complément du renforcement, il est indispensable de faire une activité cardio pour puiser dans les graisses et faire amincir la couche grasse qui peut être responsable d’un ventre rond :

La course à pied (running)

La course à pied est excellente pour cela : tous les muscles abdominaux sont sollicités lors de votre séance. C’est d’ailleurs une activité qui demande beaucoup d’énergie (en moyenne, vous brûlez entre 700 et 1 000 calories par heure) et qui est donc rentable au temps passé, pour la perte de graisse, à condition de tenir au moins 30-45 minutes et de répéter vos séances 2-3 fois par semaine.

Pour vous entraîner, vous pouvez vous lancer dans des séances en extérieur ou en intérieur en courant sur un tapis de course. Courir à jeun, seulement si vous êtes déjà un peu entrainé, vous permettra de brûler davantage de cellule graisseuse.

La natation

C’est également un très bon sport cardio qui permet de muscler harmonieusement le corps en général mais surtout les abdominaux. En effet, la résistance de l'eau demande un effort supplémentaire, tout en étant douce, car vous êtes porté par la pesanteur de l’eau. Crawl, brasse, nage avec palmes, toutes les spécialités seront bénéfiques.

Plus largement, tous les sports proposés en piscine seront efficaces parce que le drainage de l’eau sur la peau aide à l’effet visuel du ventre plat en contribuant à gommer la cellulite. Pour travailler plus intensément cette zone, pensez aux cours d'aquagym, très efficaces pour avoir un ventre plat sans traumatiser les articulations.

Malgré des noms techniques, n’ayez donc pas peur de tester un des cours suivants :

Aquarunning

Aquatrampoline

Aquabike

... Ou un autre cours de votre choix. Ces cours sont accessibles à tous.

Et si on n'aime pas courir ou nager ?

Le pilates

Ce sport doux est exigeant et efficace pour sculpter sa silhouette. Avec cette activité physique, les mouvements se font en douceur, les postures doivent être tenues longtemps et les enchaînements doivent être réalisés à son rythme.

Si vous cherchez à perdre du ventre, le pilates est aussi une activité sportive à privilégier. Pourquoi ? Car ce sport insiste sur le gainage (une pratique efficace pour s’affiner) et sollicite des muscles profonds que d’autres sports ne ciblent pas forcément. Le pilates mise également sur la respiration abdominale, une technique qui favorise la détente et qui donne de bons résultats sur la silhouette. Pour profiter des effets de ce sport, il est conseillé de suivre deux séances par semaine.

Le yoga

Vous souhaitez vous lancer dans un sport qui fait perdre du ventre et qui privilégie la détente ? Misez sur le yoga. Cette discipline regroupe plusieurs exercices efficaces pour perdre de la graisse abdominale. Essayez et vous serez étonné !

Le rameur

Le rameur est le sport idéal pour brûler des graisses sans à-coups et sans risque de blessure. On peut le trouver dans la plupart des salles de gym et de fitness. Il est cardio tout en renforçant le buste et les abdominaux. Très complet, ce sport fait travailler presque tous les muscles du corps.

Une séance d'une heure de rameur peut vous faire dépenser jusqu'à 800 calories tout en musclant l'ensemble de votre corps. C’est la machine la plus adaptée à la salle de sport, pour votre quête du ventre plat. Le vélo elliptique arrive en deuxième position, juste derrière le rameur.

