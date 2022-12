Les pratiques qu’il faut surtout éviter quand on veut mincir sainement

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique nutridéal à Dakar, au Sénégal. Aujourd'hui, elle nous parle des habitudes à ne pas prendre quand on veut perdre du poids.

Beaucoup d’hommes et de femmes cherchent à mincir pour des raisons esthétiques ou de santé, comment s’y prennent-ils ?

Malheureusement, beaucoup s’y prennent mal en se fiant à des informations trouvées sur internet, les réseaux sociaux, les magazines ou aux avis des uns et des autres autour d’eux. La conséquence des mauvaises méthodes pour mincir est souvent l’échec, des troubles du comportement alimentaire et des problèmes de santé.

Quelles sont ces mauvaises pratiques ?

Tout d’abord, il faut éviter de faire un régime restrictif, c'est-à-dire d’éliminer une ou des familles d’aliments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Les exemples de régimes sont nombreux : hyperprotéiné, le régime à la soupe au chou, etc. Cela en étonnera plus d’un mais les preuves scientifiques sont assez claires : les régimes restrictifs – et surtout à répétition – entraînent des carences en nutriments, la perte de masse musculaire et osseuse, avec un risque rénal et cardiaque. En plus, les régimes sont tellement frustrants qu’on ne peut pas s’y coller à long terme. Dès qu’on arrête le régime, non seulement on reprend le poids qu’on a pu perdre, mais on en reprend davantage : d’où le fameux « effet yoyo ».

Que faut-il éviter d'autre quand on veut mincir sainement ?

Il faut éviter d’éliminer les féculents (céréales, pomme de terre, attiéké, haricot, etc.) parce que cela entraîne de grosses faims et surtout de grosses envies de sucre – ainsi qu'une reprise très rapide de poids dès qu’on remange des féculents. Dans la même veine, il faut éviter d’éliminer le gras parce que, entre autres, c’est contre productif : l’amincissement est ralenti à cause de la baisse de la synthèse des hormones.

Est-il indiqué de sauter un ou des repas pour mincir ?

Non, c’est une méthode de plus à bannir (comme le jeûne intermittent) : il ne faut pas sauter de repas alors qu’on a faim parce que cela ralentit le métabolisme et qu’on se rattrape au repas suivant. Donc au lieu de mincir, on grossit.

Qu’en est-il des tisanes ou des comprimés brûle-graisse ?

Il n’existe aucun aliment qui fait maigrir (ni citron, vinaigre de cidre ou gingembre). Donc il faut éviter les tisanes et comprimés soi-disant « amincissants » car, au mieux, ils n’ont aucun effet, au pire, ils sont dangereux pour la santé, surtout pour le foie et les reins.

