Fin de mission pour la sonde InSight sur la planète Mars

La Nasa l'a annoncé ce mercredi 21 : la sonde InSight a été mise à la retraite après quatre ans d’activité sur Mars. L'engin s'y était posé en 2018 pour mener une étude inédite sur la planète grâce à la sismologie. Si la mission s’arrête ici, les données récoltées promettent d’occuper les scientifiques pour de nombreuses années.

Après quatre ans de travail, clap de fin pour la sonde InSight, envoyée en 2018 sur Mars. La Nasa a déclaré ce mercredi 21 décembre avoir perdu le contact avec son engin, qui sondait littéralement la planète rouge pour en dévoiler tous les secrets.

Cette fin de mission n’est pas une surprise, la Nasa s’y attendait et avait anticipé dès le départ qu’au bout d’un certain temps, la sonde n’aurait que très peu d’énergie restante en raison de la poussière martienne accumulée sur ses panneaux solaires. Le dernier signal reçu de la part d’InSight remonte au 15 décembre

Déceler les secrets de Mars

« Si dire au revoir à un vaisseau spatial est toujours triste, les travaux scientifiques fascinants conduits par InSight sont une raison de se réjouir », a affirmé dans un communiqué Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la Nasa.

De quoi est fait l’intérieur de Mars ? Les différences avec la Terre expliquent-elles le destin opposé des deux planètes ? Car pourtant voisines, l'une regorge de vie, alors que l'autre est un monde désertique et froid... Ce sont les questions auxquelles InSight a tenté de répondre, grâce à son sismomètre français.

La planète s’endort progressivement. Mars est de moins en moins active, mais elle reste très chaude à l’intérieur. La règle qui semble se dégager dans le système solaire, c'est que toutes les planètes ont une seule plaque. Aucune à part la Terre n’a de tectonique des plaques. Philippe Lognonné, de l'Université Paris Cité, sur les résultats obtenus avec InSight Simon Rozé

Et plus de « 1 300 tremblements de Mars » enregistrés plus tard, dont certains provoqués par des impacts de météorites, c’est un grand succès. Au point que la mission a duré deux ans de plus que prévu.

Parmi les trouvailles sur la planète rouge, les scientifiques ont notamment été capables de confirmer que son noyau était bien liquide, et de déterminer l'épaisseur de la croûte martienne, moins dense que précédemment envisagé.

Une chose est sûre : ce sismomètre martien va faire des émules. Il est prochainement prévu d'en envoyer un sur la Lune, puis un autre vers Titan, l'une des lunes de Saturne.

(Et avec AFP)

