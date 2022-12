Après un an, le télescope James-Webb tient toutes ses promesses

Focus

Le 25 décembre 2021, une fusée Ariane 5 décollait depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. À bord, « la mission du siècle » : le télescope spatial James-Webb, censé révolutionner l'astronomie et la compréhension de l'Univers. Un an plus tard, les promesses sont tenues.

« Il est en bon état, et de manière générale a de meilleures performances qu'escomptées » Nancy Levenson a le sourire dans la voix. La directrice par intérim de l'Institut scientifique du télescope spatial (STScI) de Baltimore a en effet de quoi se réjouir : le James-Webb Space Telescope (JWST) se comporte à ravir. En orbite au point de Lagrange 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, l'engin le plus cher jamais envoyé dans l'espace – 10 milliards de dollars – tient toutes ses promesses.

What a year it has been for Webb! It feels like just yesterday we were getting ready to launch, and now Webb has hit the ground running in its mission to #UnfoldTheUniverse. Break out your box of tissues and relive the magic with us. Happy Birthday, Webb! 🎉 pic.twitter.com/yl3RD932LI — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 19, 2022

Avec son miroir de 6,5 mètres de diamètre, sa capacité à voir la lumière infrarouge, il était attendu depuis plus de vingt ans par la communauté scientifique. Cette dernière compétence est en effet cruciale : elle permet de voir les objets les plus anciens du cosmos, et a également la particularité de montrer ce qui est caché derrière les nuages de poussières de l'espace. Tout cela, car Webb doit en effet permettre de mieux comprendre l'Univers jeune, les exoplanètes, qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, la vie et la mort des étoiles, ou encore notre système solaire. Six mois ont été nécessaires après son lancement pour le mettre en place et le régler. Depuis, ses clichés ne cessent d’impressionner. « À chaque fois que ce télescope pointe vers un bout du ciel, j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose », explique Éric Lagadec, de l'observatoire de la côte d'Azur et président de la société française d'astronomie et d'astrophysique. « En fait, c'est un observatoire multifonction : on a un super outil et, en tant qu'astronome, dès qu'on a une idée, on peut demander du temps d'observation et le pointer vers quelque chose pour apprendre. Les premières images révélées ont d'ailleurs été un bon aperçu de ce qu'il peut faire ».

Mi-juillet, ses cinq premières observations ont été présentées au monde entier. Galaxies les plus anciennes, naissance et mort des étoiles, ballet cosmique de galaxies, atmosphère d'une exoplanète… Les principaux champs de recherche ont en effet été tous couverts. Six mois plus tard, ces clichés continuent toujours de livrer des informations aux scientifiques.

Présentation par Joe Biden

La première observation révélée est, à ce titre, particulièrement révélatrice. Présentée par le président américain Joe Biden lui-même, on y voit au centre un amas galactique, SMACS0723. Autour, une multitude de points lumineux. Il s'agit en réalité de galaxies, innombrables, dans une portion du ciel grande comme la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras. SMACS0723 a été ciblé, car il fait alors office de lentille gravitationnelle : sa masse dévie les rayons de lumières qui proviennent des galaxies situées derrière lui. Elles deviennent alors visibles et agrandies, à la manière de la lentille d'un télescope. Cette technique permet donc d'observer des galaxies très lointaines. Puisque la lumière a une vitesse finie et a mis un certain temps à nous parvenir, nous les voyons donc telles qu'elles étaient au moment où la lumière a été émise. SMACS0723 se trouve par exemple à 4,6 milliards d'années-lumières de nous. Nous la voyons telle qu'il était il y a 4,6 milliards d'années.

Les piliers de la création, dans la nébuleuse de l’aigle, où apparaissent de nouvelles étoiles. © NASA, ESA, CSA, STScI

En profitant de l'effet de lentille gravitationnelle, les scientifiques se sont donc mis en quête de trouver des galaxies qui ont émis leur lumière alors que l'Univers était encore très jeune. « Nous sommes non seulement capables d'observer ces galaxies les plus lointaines, mais nous pouvons également mesurer leur distance et donc le moment où elles se sont formées » précise Nancy Levenson. « Nous en avons observé qui se sont formées quelques centaines de millions d'années après le début de l'Univers. C'est tout simplement incroyable de pouvoir les voir ». Il s'agit en effet de quelques une des toutes premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang, survenu il y a 13,8 milliards d'années. Depuis, ces observations s'enrichissent et se précisent. Webb a en effet pâtit au début d'une « course » à qui trouvera l'objet le plus ancien de l'Univers jamais observé. Mais depuis la première photographie, un autre outil de Webb a commencé à être utilisé pour préciser tout cela : la spectroscopie. Elle permet en étudiant la lumière reçue par le télescope de déterminer la composition chimique de sa source. Avec cette information, les astrophysiciens peuvent ensuite déduire l'âge de l'objet qu'ils observent : les premières générations d'étoiles ne contenaient par exemple que très peu d'éléments métalliques, à l'inverse des plus récentes. « Ces premières galaxies, sans doute constituées des premières étoiles, doivent avoir une signature spectrale différente », explique Pierre Ferruit, responsable scientifique de la mission pour l'Agence spatiale européenne (ESA). « L'abondance dans les étoiles des différents éléments chimiques ne sont pas les mêmes : tout simplement, car ce sont les premières étoiles qui vont créer les éléments les plus lourds qui vont nourrir les générations suivantes », poursuit-il.

« Nous commençons à avoir ces données spectroscopiques », détaille Nancy Levenson, qui poursuit :« Nous avions des "candidats" à la galaxie la plus ancienne, mais il nous faut vraiment la spectroscopie pour avoir une mesure. Nous en avons, même si bien sûr, il faudra du temps pour préciser tous nos « candidats », mais c'est en train de se faire ». D'ores et déjà, les observations réalisées par le JWST ont fait bouger les lignes : « On voit des galaxies massives très anciennes, apparues très tôt dans la vie de l'Univers, et on ne s'attendait pas à ce qu'elles arrivent aussi tôt. Il faudra que l'on ajuste nos modèles pour en rendre compte », ajoute la directrice de l'institut scientifique du télescope.

Étudier les exoplanètes

Les scientifiques ne sont pourtant probablement pas au bout de leurs surprises, car les observations à venir sont prometteuses : « plus ça va aller, plus les observations vont être profondes », anticipe Pierre Ferruit. « On va pousser l'engin de plus en plus loin. On ne pouvait pas le faire au début de la mission, on avait besoin de bien comprendre comment il se comporte dans l'espace, sa stabilité, son étalonnage… Désormais, les scientifiques ont une vraie compréhension de l'instrument, c'est majeur. On va commencer à pousser les limites ».

Une autre des champs d'étude de Webb illustre bien la montée en puissance de la mission, l'étude des exoplanètes, les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Là aussi, la spectroscopie est primordiale, car elle permet d'analyser la composition de l'atmosphère des autres mondes. Au début de la mission, les observations se sont concentrées sur les plus massifs de ces autres mondes, des géantes gazeuses semblables à Jupiter, plus simples à réaliser. « Nous avons par exemple détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de ces planètes », se souvient Nancy Levenson. Mais désormais, des observations plus dures à réaliser ont été menées. C'est ainsi le cas du système TRAPPIST-1, une étoile autour de laquelle tournent au moins sept planètes rocheuses plus ou moins de la taille de la Terre, dont trois sont situées dans la zone habitable de l'étoile. « L'observation a été faite et les analyses sont en cours », explique Nancy Levenson. « L'équipe derrière ce projet a observé plusieurs planètes, dont au moins une dans la zone habitable, où de la présence d'eau liquide est possible », mais il faudra attendre pour avoir les résultats dont la publication est prévue en 2023.

Une étoile en formation dans le nuage L1527 dont elle se nourrit de la matière. Elle émet également des jets de matière qui éjectent de la poussière dans les zones orange et bleu sur ce cliché. © NASA / ESA / CSA / STScI

Mais en attendant les futures découvertes de Webb, son impact sur la communauté scientifique et le grand public est d'ores et déjà majeur. « Ce qui me marque, ce sont les réponses qu'il est en train d'apporter à des questions fondamentales : comment se sont formées les galaxies ? Comment se sont formées les étoiles, comment meurent-elles ? À chaque fois que ce télescope pointe vers un bout de ciel, on apprend quelque chose. En tant qu'astronome, j'ai vraiment l'impression de vivre une période exceptionnelle », raconte Éric Lagadec.

Avec Webb, l'astronome de l'Observatoire de la Côte d'Azur dispose d'un instrument rêvé : « On a le plus grand observatoire jamais envoyé dans l'espace, ce qui nous permet de nous affranchir des perturbations causées par l'atmosphère terrestre. Ça permet de faire des choses ! Nous avons un énorme seau à lumière, capable de voir des détails un peu partout dans l'Univers. Avec des collègues, nous avons obtenu du temps d'observation d'une étoile en train de mourir. Le nom n'est pas très sexy : NGC6302, mais ça va être spectaculaire. Puis, avec d'autres étoiles, on va essayer d'observer des étoiles en train de former de la poussière d'étoile. On dit souvent que les humains sont de la poussière d'étoile. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre comment se forme cette poussière autour d'étoiles en train de mourir. » Webb n'est en orbite que depuis un an, et opérationnel depuis six mois. Il a pourtant déjà rempli toutes ses promesses et révolutionné l'étude de l'Univers. Ce n'est pourtant qu'un début : sauf problème imprévu, il devrait continuer de fonctionner durant une vingtaine d'années. En parallèle, du côté de la Nasa, l'ESA, et de l'agence spatiale canadienne, partenaires dans ce projet, on est déjà en train de réfléchir à la suite, avec des projets de télescopes spatiaux encore plus puissants.

