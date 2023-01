Refaire du sport après une hernie discale

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il conseille les sportifs et sportives qui souhaitent à nouveau pratiquer après une hernie discale.

Nombre de nos auditeurs et auditrices souffrent d’une hernie discale et se demandent s’ils pourront reprendre le sport. C’est quoi d’abord une hernie discale ?

Dans 90 % de cas, les hernies discales surviennent au niveau des vertèbres lombaires (en particulier entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, ou entre la 5e lombaire et la 1ʳᵉ vertèbre du sacrum). Les symptômes concernent le bas du dos et/ou une jambe (lumbago et douleur sciatique). En effet, ce sont les disques situés entre les vertèbres du bas du dos qui sont soumis aux plus fortes pressions.

Le disque intervertébral est constitué d’un anneau fibreux et au centre d’un noyau gélatineux. En cas d'hyperpression, la partie centrale du disque, le noyau, peut migrer au sein de l’anneau périphérique, puis faire saillie dans le canal rachidien pour former alors une hernie discale lombaire, dont le volume est très variable

Les hernies discales provoquent des douleurs au niveau du bas du dos, des jambes, des épaules ou des bras. Dues à la compression d'un nerf par un disque intervertébral, elles guérissent le plus souvent spontanément en quelques semaines.

Quand peut-on reprendre le sport après une hernie discale ?

Bien sûr, il est nécessaire d'abord d’en parler avec un médecin, un kinésithérapeute ou d’autres professionnels de la santé avant de reprendre. Avant de reprendre complètement votre activité sportive, vous devez respecter les 5 critères suivants :

Plus de douleur dans votre quotidien

Pas d’engourdissement ni perte de force

Amplitudes complètes des mouvements du tronc, de la nuque, des épaules et des jambes

Avoir pratiqué des exercices de rééducation pour votre hernie discale

Avoir retrouvé un sommeil réparateur, tant en qualité qu’en quantité.

Ensuite, il est indispensable de reprendre votre volume d’entrainement de façon progressive. Soyez prudent et augmenter les charges progressivement.

Quel sport pratiquer en cas de hernie discale ?

Il n’y a pas de sport strictement interdit lorsque vous souffrez d’une hernie discale. Cependant, certains sports sont à éviter pendant l’épisode douloureux et tant que vous n’avez pas effectué les exercices de renforcement musculaire spécifiques :

Tous les sports qui augmentent votre douleur

Sports de combat

Sports avec des chocs ou du poids comme la course à pied, le crossfit, la musculation avec charges lourdes, le basket-ball, le volley-ball, le hand-ball, le saut à ski, la gymnastique, le parachutisme…

Sports de raquettes, comme le tennis ou le squash, nécessitant des mouvements de torsion.

Mais ces sports ne sont pas définitivement bannis. Une fois que vous avez soigné votre hernie discale et pratiqué les bons exercices de renforcement, il n’y a qu’une règle à respecter : éviter simplement les sports qui vous font mal.

En dehors de cette règle de bon sens, vous pouvez pratiquer toutes les activités que vous souhaitez, tout en poursuivant les exercices de renforcement musculaire.

Ainsi, vous pourrez commencer par les sports visant à renforcer vos muscles en douceur sont à privilégier. Les activités aquatiques sont particulièrement recommandées, l’eau amortissant les mouvements. Autrement dit, si vous souffrez d’une hernie discale, il vous est tout à fait possible de pratiquer des sports comme la marche, le vélo, la natation (crawl) ou encore l’aquabiking, qui sont des activités sans risque pour votre dos !

