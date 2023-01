Sur Mars, l'inquiétant silence du robot chinois Zhurong

© CCTV via AP

Artist impression of Chinese rover "Zhurong" on Mars

Que devient Zhurong ? Le robot chinois posé sur la planète Mars ne répond plus. Premier engin non américain à mener une mission à la surface de la planète rouge, il s'était mis en hibernation pour affronter l'hiver. Mais depuis sa date supposée de réveil, il n'a pas donné signe de vie.

Publicité Lire la suite

Comme sur Terre, Mars connaît des cycles saisonniers. Sauf que sur la planète rouge, les hivers durent deux fois plus longtemps. Et qui dit hiver dit moins de soleil, ce qui est embêtant quand il s'agit d'un rover qui en a besoin pour recharger ses batteries.

C'est pour cette raison que la CNSA, l'agence spatiale chinoise a demandé en mai 2022 à Zhurong de se mettre en hibernation. Certes, il ne travaille plus mais il ne dépense alors pas d'énergie pour se réchauffer et affronter les - 60 degrés qui règnent.

Sept mois plus tard, fin décembre, les conditions d'ensoleillement et de température auraient du provoquer le réveil automatique de l'engin. Mais depuis, silence radio, le sommeil se prolonge. Difficile d'en savoir plus : les autorités chinoises ne communiquent pas mais la suite de la mission semble compromise.

Malgré cela, elle reste un éclatant succès. Prévue pour fonctionner 92 jours, elle aura tenu plus d'un an et permis notamment de trouver des traces d'inondations passées dans sa région d'atterrissage dans la vaste plaine martienne d'Utopia Planitia.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne