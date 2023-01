Astuces pour éviter de trop manger

Priorité Santé

Quand on mange plus que les besoins de l’organisme, celui-ci transforme le surplus en réserves.

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Aujourd'hui, elle prodigue des conseils pour éviter de trop manger, au quotidien.

Qu’est-ce que trop manger ? Et pourquoi est-ce un problème ?

Dans des chroniques précédentes, nous avons parlé de la qualité de ce qu’on doit manger. Il est aussi important de parler de la quantité de ce qu’on mange. En effet, si on a une alimentation équilibrée, mais qu’on mange régulièrement des quantités supérieures à nos besoins, on risque d’avoir des problèmes de santé.

Quels types de problèmes de santé peut entrainer le fait de trop manger ?

Principalement le surpoids parce que quand on mange plus que les besoins de l’organisme, celui-ci transforme le surplus en réserves. Le fait de trop manger peut également entraîner des troubles digestifs comme les reflux gastro-œsophagiens (RGO).

Que faire pour éviter de trop manger ?

Éviter de manger alors qu’on n’a pas faim. Manger avant d’avoir trop faim ou d’être affamé. Manger dans une assiette individuelle au lieu du bol commun, parce que ce dernier pousse à trop manger. Manger lentement en déposant le couvert entre deux bouchées le temps de bien mastiquer et s’arrêter de manger dès qu’on sent la satisfaction. L’estomac ne doit pas être complètement rempli. Éviter de se resservir en retirant les assiettes de service et en ayant le dessert, en l’occurrence le fruit, à portée de main. Manger en pleine conscience : ne pas manger en travaillant, en téléphonant, en surfant sur le net, etc.

En appliquant ces astuces, en moins d’une semaine, la poche élastique qu'est l’estomac rétrécit et on se rend compte qu’on ne peut plus manger autant qu’avant.

