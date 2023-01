Alimentation: l’exposition aux nitrites associée à un risque accru de diabète de type 2

Il y a quelques mois, en France, les autorités sanitaires confirmaient le lien entre l’exposition aux nitrites, des additifs ajoutés notamment dans la charcuterie, et le risque de cancer colorectal. L’exposition à ces additifs serait aussi associée à un risque accru de diabète de type 2, selon une étude épidémiologique menée par des chercheurs français, et qui vient d’être publiée dans la revue PLOS Medicine.

Les nitrites et nitrates sont des additifs très souvent ajoutés aux charcuteries pour allonger les durées de conservation, limiter la prolifération de microbes pathogènes, ou donner une couleur rose au jambon. On les trouve également à l’état naturel dans des légumes ; ou dans l’eau et l’alimentation, via certains engrais. L’augmentation du risque de cancer colorectal lié à ces substances est établie. Des scientifiques ont voulu savoir si elles pouvaient aussi accroître le risque d’avoir un diabète de type 2.

« On s’est intéressés à la consommation alimentaire de plus de 104 000 adultes de la population française, et notamment leur exposition aux nitrites et aux nitrates, avec un suivi qui s’est étendu pour les premiers inclus entre 2009 et 2021 », explique Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Vers un plan d'action gouvernemental

Résultat : l’exposition aux nitrites est associée à un risque accru d’avoir un diabète de type 2. Cela va dans le sens de ce qui a été observé dans des études expérimentales. « Il y a effectivement des études chez l’animal, et puis même quelques études très cliniques chez l’homme, n’allant pas jusqu’au risque de diabète mais allant jusqu’à mesurer des marqueurs précoces de perturbations métaboliques, comme la glycémie à jeun ou bien la perturbation de la sécrétion de l’insuline, qui sont potentiellement impliqués dans le risque de développer à plus long terme un diabète », poursuit la scientifique.

Ces résultats sont à confirmer par d’autres études, mais compte tenu du risque de cancer, le gouvernement élabore un plan d’action. On ne sait pas encore si ces additifs seront limités ou interdits dans les charcuteries.

