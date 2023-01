Covid-19: sur les réseaux sociaux, les «antivax» lancent un mouvement pour obtenir du «sang pur»

La désinformation sur le Covid-19 a donné naissance à un mouvement sur les réseaux sociaux dénommé « sang pur ». Les propagandistes « antivax » l’emploient sous la forme d’un mot clef pour trouver des personnes n'ayant pas reçu d'injection vaccinale ARN messager. Et qui acceptent de donner leur sang pour une transfusion, en cas d’hospitalisation.

Les « antivax » sont à l'offensive sur les réseaux sociaux. Leur dernière théorie fumeuse serait que des personnes vaccinées contre le Covid-19 « contamineraient » les transfusions sanguines des patients hospitalisés. Et ils dénoncent un pseudo complot qui aurait été ourdi par les autorités sanitaires du monde entier pour vacciner, contre leur gré, les récalcitrants.

Ces élucubrations lancées par les groupuscules « antivax » ne reposent évidemment sur aucune preuve scientifique, dénoncent de nombreux épidémiologistes dans le monde. Mais rien n’y fait ! Le mouvement prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux, notamment au travers du mot clef « sang pur ».

Des promesses d’obtenir du sang purifié, sans vaccin

Dans leurs messages, les internautes exigent la création de banques du sang dédiées aux personnes n'ayant pas reçu d'injection. Et une organisation basée à Zurich en Suisse répondant au nom de Safe Blood Donation qui a été fondée par le naturopathe George Della Pietra, promet sur son site web d'obtenir ce sang purifié à ses clients.

L'association désormais étend son empire sur la Toile en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Elle diffuse ses messages de manipulation à grands coups de publications pseudo scientifiques, d’articles de faux témoignages de clients satisfaits. Dans des vidéos soi-disant explicatives, le naturopathe affiche sa volonté de « créer la première banque mondiale du sang des personnes non vaccinées ».

« J’ai contacté les hôpitaux, raconte George Della Pietra, dans une vidéo de propagande, j’ai écrit à des centaines d’entre eux en leur demandant s’ils permettaient à leurs patients de choisir librement leur donneur, car il y a des millions de personnes rien qu’en Europe qui ont décidé qu’elles ne voulaient pas de transfusion de sang contenant du vaccin ARN messager. Peut-être qu’elles sont trop anxieuses, mais ça n’a pas d’importance, c’est leur choix. Et j’ai appris que non, les hôpitaux m’ont tous dit qu’ils ne l’autorisaient plus. Et ils mentent à leurs patients en affirmant que c’est interdit par la loi. Car je n’ai pas constaté de changement dans la loi au cours des 10 dernières années, la loi est toujours la même. »

Toutes les caractéristiques d’une arnaque

Pour devenir membres de Safe Blood Donation, les internautes doivent payer des frais d’entrée de 50 euros, puis un abonnement annuel de 20 euros. Cette organisation présente donc toutes les caractéristiques d’une arnaque ! Malheureusement, cette propagande qui entièrement basée à 100% sur la désinformation concernant les vaccins est relayée massivement par les groupuscules du « sang pur ».

Mais les recherches en ligne de cette prétendue « pureté » ne se limitent pas au sang. D’autres publications ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux pour trouver du lait maternel ou encore des dons de spermes provenant exclusivement de personnes non-vaccinées.

