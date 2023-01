Alimentation: comment surmonter le manque d’appétit?

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Aujourd'hui, elle conseille les auditrices et auditeurs qui manquent d'appétit.

Qu’est-ce qui peut entrainer un manque d’appétit ?

Le manque d’appétit ou de l’envie de manger peuvent être secondaires à une maladie organique (infection, pathologies qui affectent le goût et l’odorat comme la Covid-19, maladies digestives...). Il peut aussi avoir une cause psychique comme le stress et la dépression. Quand ce manque d’appétit ne dure que quelques jours, cela n’a pas de conséquences graves pour la santé. Mais quand elle dure plusieurs semaines et mois, cela entraîne un amaigrissement, un affaiblissement, des carences et une baisse de l’immunité.

Quand on note un manque d’appétit qui persiste, que doit-on faire ?

Avant tout, il faut consulter un médecin pour déterminer la cause de la perte d’appétit – et traiter les raisons organiques ou psychiques. En attendant les effets du traitement, il y a des solutions diététiques à adopter.

Alors, quelles sont ces solutions diététiques ?

Puisqu’on ne peut plus compter sur la sensation de faim en cas de perte d’appétit, il faut programmer de manger à des heures précises. Il faut déterminer bien à l’avance ce qu’on va manger parce que, si on attend le dernier moment pour décider, on risque de renoncer au repas. Il faut fractionner les repas : au lieu d’essayer de manger trois gros repas alors que l’envie n’y est pas, on mange 5 à 6 petites portions par jour. Il faut que chaque repas soit dense en nutriments, quelle que soit la quantité : aliments carnés + féculents + légumes + fruits pour corriger les carences et de stimuler l’appétit (éviter de remplir l’estomac avec des aliments pauvres en nutriments). Il faut surtout éviter le bourrage à la bouillie de mil parce qu’elle coupe encore plus l’appétit et elle est pauvre en micronutriments. Il faut éviter de boire juste avant un repas pour éviter de couper l’appétit encore plus (une heure avant).

Qu’en est-il des stimulants d’appétits ?

D’abord, ils doivent être prescrits par un médecin, seulement si la cause de la perte d’appétit est traitée et que la prise en charge diététique ne suffit pas.

