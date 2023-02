Les bienfaits de la balnéothérapie

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il parle des bienfaits de l’eau pour la rééducation.

Dans certains cas, en matière de rééducation, il est préférable de commencer à bouger lorsque l’on est immergé. On appelle ça la balnéothérapie…

Le médecin grec Hippocrate (460-377 avant JC) écrivait déjà sur le pouvoir guérisseur de l’eau. Il préconisait à ses patients des bains d’eau de mer pour les guérir des douleurs musculaires et de l’arthrite.

La balnéothérapie est l'ensemble des soins, traitements et cures où des bains sont utilisés : ils peuvent être d’eau de mer (thalassothérapie) ou d'eau douce (balnéothérapie). Le patient s’immerge dans une eau chaude et effectue des séries d’exercices, d’étirements, de gainages.

L’intensité, la longueur et les positionnements des exercices varient en fonction du patient, de son âge, de sa pathologie, de l’intensité de sa douleur ainsi que de l’effet recherché (musculation, antalgie, mobilisation, etc.).

Quels sont les intérêts d’être immergé ?

L’eau représente un moyen pratique et efficace de diminuer les contraintes exercées sur les articulations ou sur les os fracturés, car le corps pèse moins lourd. Il permet de commencer à faire travailler les muscles sans l’action de la pesanteur terrestre et permet un travail plus progressif des articulations et/muscles en souffrance. Être dans l’eau facilite les mouvements, fait travailler les articulations et évite l’ankylose.

Par exemple, l’allègement du poids du corps permet à celui qui se fracture une jambe de reprendre plus rapidement l’appui et la marche. Quand vous vous blessez au niveau d’une jambe ou d’un pied, vous perdez momentanément l’usage de la marche. Très vite, votre corps oublie comment faire. Plus vous solliciterez tôt le schéma de marche, plus vite vous récupérerez.

Y a-t-il des contre-indications ?

La liste des contre-indications n’est pas exhaustive et certaines des pathologies citées sont des contre-indications relatives. Il est nécessaire de demander l’avis de son médecin avant de se lancer :

plaie ouverte

pathologie de peau (eczéma)

pathologie pulmonaire (bronchite)

ORL (angine, pharyngite, sinusite, otite)

pathologie cardiovasculaire (hypertension artérielle, antécédents de phlébite)

maladie contagieuse

incontinence urinaire et/ou anale.

En pratique, comment faire ?

Il est nécessaire d'effectuer des mouvements sous les conseils d’un kinésithérapeute ou de son médecin, toujours sous surveillance. Par exemple, pour un genou à rééduquer :

Dans la piscine : la marche dans l'eau est relaxante et aide à se détendre, à lâcher prise. Vous pourrez aussi vous appuyer le dos sur le bord du bassin et faire des battements Après les battements, vous pouvez faire des mouvements de pédalage (pédalo), relâché au début puis en cherchant ensuite à augmenter votre flexion.

Idéal aussi pour reprendre une bonne forme physique globale : alterner le crawl ou la brasse sans les jambes, avec un pull boy entre les genoux, est un entraînement efficace, qui ne nécessite pas trop de temps.

