La consommation de chocolat dans le monde est estimée à plus de 7 millions de tonnes par an.

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal.

Quels sont les composants du chocolat ?

Le chocolat est fabriqué à partir de la fève de cacao qui est ensuite transformée en pâte de cacao à laquelle on ajoute du beurre de cacao, du sucre, des arômes, du lait, parfois des noix, des matières grasses végétales etc. selon le type de chocolat (noir, au lait ou blanc).

Le chocolat est très riche en sucre et en gras selon le type. Le chocolat au lait et le chocolat blanc contiennent beaucoup plus de sucre que le chocolat noir. En revanche, le chocolat noir contient beaucoup plus de gras que les autres. Ce qui fait qu’au final, en termes de calories, tous les chocolats sont à peu près équivalents. Par exemple, 1 petit carré de chocolat noir (70% cacao) de 5G contient 1 sucre plus 1,5 cuillère à café d’huile.

À part le plaisir qu’il nous procure, est-ce que le chocolat peut être bon pour la santé ?

Oui, il y a des données concernant spécifiquement le chocolat qui contient 70 % de cacao et plus. Du fait de sa richesse en flavonoïdes, ce chocolat a des effets bénéfiques sur la santé :

Il peut contribuer à réduire le stress oxydant, qui est responsable, entre autres, du vieillissement.

Il peut contribuer à soulager la fatigue chronique.

Il procure du bien-être en stimulant la production de certaines molécules dans le cerveau (ce qui explique que certains se décrivent comme « addict » au chocolat).

Il peut contribuer à réduire légèrement l’hypertension artérielle.

En quelle quantité et à quelle fréquence peut-on manger du chocolat, sachant que cet aliment est très riche en gras et potentiellement en sucre ?

Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, on peut manger 2 à 3 carrés de chocolat noir par jour. Pour ne pas dévorer toute la tablette, il faut prendre juste ce qu’il faut et ranger le reste.

