Alimentation et dermatologie : comment bien nourrir sa peau ?

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Aujourd'hui, elle nous parle du rôle de l'alimentation dans les soins de la peau.

Publicité Lire la suite

Quel est le lien entre l’alimentation et la santé de la peau ?

Tout comme le cœur, les reins ou le foie, notre peau est un organe qui a des fonctions très importantes. Sa principale fonction est celle de première ligne de défense contre les infections. Et cette peau permet aussi la synthèse de la vitamine D et elle est essentielle à la régulation de la température du corps. La peau a des besoins nutritionnels comme tous les autres organes, afin de bien jouer son rôle et pour qu’elle soit souple, ferme et résistante au vieillissement.

Quels sont ces besoins ?

La peau a besoin d’eau – donc il faut boire suffisamment : un minimum de 1,5 L par jour, c'est-à-dire 6 grands verres d’eau tout au long de la journée. La peau a besoin d’antioxydants pour retarder l’apparition des rides. Il y a 4 antioxydants qui sont particulièrement protecteurs de la peau : la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E et le sélénium.

Pour obtenir des quantités suffisantes de ces nutriments voilà ce qu’il faut manger :

Des fruits (surtout les agrumes) et des légumes variés, 5 fois par jour

Des produits laitiers allégés, 3 fois par jour

Œufs et abats, 1 à 2 fois par semaine en remplacement de la viande ou du poisson

L es noix comme les noix de cajou, une petite poignée par jour en snack

Au moins 2 bonnes tasses de thé vert, sans sucre, par jour

Et il semblerait que même le gras dans l’alimentation est important pour la santé de la peau ?

Tout à fait, mais il faut choisir les bonnes matières grasses ajoutées pour renforcer la couche protectrice de la peau. Choisissez des huiles riches en acides gras mono-insaturés, comme l’huile d’olive et l’huile de tournesol, mais toujours avec modération, ou du poisson gras, comme des sardinelles ou des sardines, au moins 2 fois par semaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne