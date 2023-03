Décès du glaciologue français et pionnier de la climatologie Claude Lorius

Claude Lorius avait 91 ans et avait été le premier à mettre en évidence le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique. En 2008, il avait reçu le Blue Planet Prize, une sorte de prix Nobel de l'environnement. En 2015, il était venu au festival de Cannes pour présenter le film de Luc Jacquet « La glace et le ciel » consacré à son parcours.

C'est en 1965, en Terre Adélie dans l'Antarctique, en buvant un whisky dans lequel le glaçon est un morceau de la calotte glaciaire, Claude Lorius remarque les bulles d'air qui s'en échappent. C'est là que le chercheur au CNRS a l'idée d'analyser l'air contenu dans la glace.

Il faudra une bonne vingtaine d'années pour obtenir des réponses scientifiques. Dès les années 1970, il commence à soupçonner le rôle des activités humaines dans le réchauffement planétaire. En pleine guerre froide, grâce à une force de persuasion hors du commun, il arrive à travailler avec les Américains et les Soviétiques.

En 1977-1978, après trois ans de repérage et dix ans de préparation, lui et son équipe entament un forage profond du Dôme C (sud-est de l'Antarctique), leur permettant de retracer 40 000 ans d'histoire climatique. En 1984, une mission sur la base russe de Vostok (1 500 km à l'intérieur de l'Antarctique) lui permet de remonter des glaces de 150 000 ans.

Il peut ainsi reconstituer un cycle climatique complet et constate que les courbes de températures suivent des rythmes réguliers, avant de s'emballer en même temps que celles du CO2 depuis le milieu du XIXe siècle et la Révolution industrielle. Autrement dit, plus il y a de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus les températures augmentent. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature en 1984.

Ce sont ces découvertes qui contribuent à la prise de conscience du réchauffement climatique et au lancement du GIEC, le groupe des experts sur le climat en 1988. Le chercheur s'emploiera ensuite à mobiliser pour la lutte contre le réchauffement mondial.

Claude Lorius se disait plus aventurier que scientifique. Il a mené 22 expéditions polaires au Groenland, mais surtout en Antarctique. De ces expériences souvent extrêmes, il retenait que la solidarité est la seule façon de s'en sortir dans de vitales difficultés. En 2002, il reçoit la médaille d'or du CNRS avec son confrère et ami Jean Jouzel.

