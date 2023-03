Mort de l'astronaute français Jean-Jacques Favier à l'âge de 73 ans

Jean-Jacques Favier est mort, une annonce faite par sa famille ce vendredi 24 mars. L'astronaute français avait 74 ans et il avait effectué une mission dans l'espace à bord de la navette Columbia de la Nasa en 1996.

Le 20 juin 1996, les moteurs de la navette Columbia s'allument à Cap Canaveral, Jean-Jacques Favier est à bord. Il est le sixième astronaute français qui entame une mission de seize jours dans l'espace. Cette mission, il l'aura attendue toute sa vie. À 12 ans, ses parents lui offrent un exemplaire du livre de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours, à l'intérieur un petit mot : « Tu feras partie de la génération qui le fera en 80 minutes ».

Il aura donc atteint cet objectif à bord de la navette Columbia, mais il a dû persévérer pour y parvenir. Physicien de formation, c'est en 1985 qu'il rejoint le groupe des astronautes du Centre national d'études spatiales (CNES) en tant qu'astronaute expérimentateur, alors qu'il était ingénieur-chercheur au Commissariat à l'énergie atomique (CEA). L'agence spatiale française ouvre en effet la sélection à des non-pilotes pour la première fois.

Mais l'opportunité d'une mission ne se présente pas et en 1992, Jean-Jacques Favier quitte la France pour les États-Unis. Il postule alors directement auprès de la Nasa, un choix payant puisque l'agence spatiale américaine le fera voler quatre ans plus tard. 256 orbites autour de la Terre mises à profit pour réaliser un grand nombre d'expériences. Au total, il passe 16 jours, 21 heures et 48 minutes en orbite, du 20 juin au 7 juillet 1996. Soit 14 ans après Jean-Loup Chrétien, le premier Français à avoir volé dans l'espace, à bord d'un vaisseau russe Soyouz.

L'astronaute français Jean-Jacques Favier le 20 juin 1996. © ROBERTO SCHMIDT / AFP

Plus de trente expériences durant sa mission dans l'espace

Jean-Jacques Favier devient ainsi « le premier scientifique français à avoir séjourné dans l'espace », précise le CNES, rendant hommage à son « parcours exemplaire ». « Il marquera de son empreinte les futures générations et inspirera nombre d'entre nous », ajoute le PDG du CNES, Philippe Baptiste, dans le communiqué.

Durant sa mission, Jean-Jacques Favier fut responsable de plus de trente expériences de physique en micro-gravité. À son retour, il souhaite transmettre : il est ainsi intervenu une centaine de fois dans des écoles auprès des plus jeunes. Il s'est engagé aussi dans la recherche, en collaborant notamment à un projet du CNES de préparation d'une future base lunaire et/ou martienne.

(et avec AFP)

