Sidaction: les réservoirs viraux, un axe de recherche important contre le VIH

L’association Sidaction mène ce week-end sa campagne annuelle de collecte de dons. Chaque année, le VIH infecte plus de 2 millions de nouvelles personnes dans le monde. Aujourd'hui, on estime à 35 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont la moitié ignore leur statut. L'an dernier, 40 programmes ont été menés par 30 associations dans 18 pays. Hélène Roger, directrice du pôle Analyse et plaidoyer, explique comment Sidaction accompagne des associations locales, comme en Côte d'Ivoire.



« Le centre SAS (Centre Solidarité Action Sociale) en Côte d’Ivoire est un centre d’accueil pour les familles et les personnes séropositives, mais aussi tout leur entourage. Il fait du dépistage familial avec des pédiatres qui sont formés spécifiquement pour la prise en charge des enfants séropositifs, pour tout l’accompagnement de ces enfants, notamment dans tout ce qui est information sur leur statut. Il y a un aspect qui est très important chez les enfants, c’est l’annonce du statut sérologique, surtout, chez les enfants qui sont nés avec le VIH. Il faut à un moment les préparer à cette annonce et leur expliquer pourquoi ils prennent des traitements régulièrement, etc. Et puis, ce sont des enfants qui après, eux aussi, entrent en sexualité. Il faut faire tout un travail d’accompagnement quand ils entrent en vie sexuelle et qu’ils ont besoin de mettre en place un système pour se prémunir, mais surtout pour protéger leur partenaire. C’est vraiment le centre SAS qui est à l’origine du projet, et qui le mène avec notre appui, à la fois financier et technique. »