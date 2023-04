Comment adapter sa pratique sportive pendant la période d'allaitement ?

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il répond à une question que se pose une auditrice : le sport est-il compatible avec l’allaitement ?

D'abord, que provoque l'allaitement dans le corps d'une femme ?

Durant l'allaitement, des hormones sont sécrétées : la prolactine et l'ocytocine, deux hormones qui permettent l'adaptation de la maman au rythme de bébé et une sensation d'apaisement. L'allaitement fatigue le corps, mais aussi la tête, moralement ce n'est parfois pas évident de suivre le rythme de bébé. Mais le corps est préparé, les femmes vont avoir une résistance naturelle pour allaiter grâce à la sécrétion d'hormones. Avec ces hormones le corps est plus relâché,

Après l’accouchement, le sport permet d’améliorer la posture et peut avoir un impact positif sur la rééducation périnéale . Une activité physique douce permet aux jeunes mamans de se réapproprier leur corps et de se re-tonifier, notamment au niveau du dos, une zone fortement sollicitée pendant les mois de grossesse.

Rappelons que l'utérus pèse 1 kg et que le périnée est encore très fragile durant cette période, et il le sera toujours un peu plus pendant l'allaitement.

Quels sports pratiquer ou éviter après l’accouchement ?

Concrètement, après la naissance de votre petit bout, votre pratique sportive doit être adaptée à l’incroyable expérience que votre corps vient de subir. Tant que la rééducation périnéale et la rééducation abdominale n’est pas achevée, les jeunes mamans ne peuvent pas pratiquer :

Des sports d’impact , à l’instar de la course à pied ou du tennis.

Elles ne doivent pas non plus réaliser d’importantes flexions , qui pourraient avoir un impact sur le périnée et le fragiliser. Il faudra donc attendre un peu pour pratiquer de nouveau le yoga dynamique ou la zumba.

Enfin, tout sport exigeant de porter de lourdes charges, comme la musculation, est également à proscrire pendant les quelques semaines qui suivent l’arrivée de bébé.

Durant les trois premiers mois après l’accouchement, avant de reprendre des pratiques qui sollicitent davantage le physique, les jeunes mamans peuvent s’adonner au Pilates, au yoga postnatal, à la marche ou à la natation. Il y a quand même un large choix, et elles doivent privilégier des activités douces, mais qui auront tout de même un impact positif sur leurs groupes musculaires, leur souffle et leur moral !

Est-ce que pratiquer du sport a un impact sur la qualité du lait maternel ?

Deux études (Dewey et al. / Lovelady et al.) évaluent l'impact de l'exercice physique chez des femmes allaitantes. Entre six et huit semaines, des femmes ont été réparties par tirage au sort en deux groupes, un groupe témoin et un groupe pratiquant régulièrement un exercice physique modéré, et ce, pendant douze semaines. Il n'y avait aucune différence entre les deux groupes pour ce qui était de la composition du lait ou de la croissance de l'enfant.

Pratiquer une activité physique n’a pas d’impact direct sur la qualité du lait maternel et n’altère ni le goût, ni la teneur.

En revanche, le manque d’hydratation et/ou la fatigue liée à une reprise trop intense du sport peut entraîner une diminution de la quantité de lait chez la maman. Il faut donc trouver un équilibre, ne pas vouloir trop en faire et, encore une fois, bien s’hydrater !

Et puis il faut bien s’organiser, car c’est on n'a pas toujours énormément de temps entre deux tétées...

Il est vrai que l’allaitement reste assez chronophage pour les jeunes mamans, et faire du sport simultanément demande une bonne organisation. Si vous confiez bébé à votre conjoint(e) ou à un proche pour aller marcher ou nager, le conseil est de partir immédiatement après une tétée. Cela vous laissera davantage de temps et vous vous sentirez sans aucun doute plus légère pour bouger !

Dans ce contexte, vous pouvez aussi laisser un biberon de lait maternel au frigo, afin que la fringale de bébé soit contentée en cas de besoin. Cela permet à la jeune maman de partir plus sereine, elle sait qu’elle laisse à son ou sa conjoint(e) ou à son proche une façon de répondre aux besoins de bébé en son absence.

