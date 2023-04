L'Inde enregistre une augmentation de ses tigres sauvages

La population des tigres sauvages en Inde a dépassé les 3 000 individus, selon un recensement officiel. Il s’agit de la plus importante au monde.

Au total, l’Inde a dénombré pas moins de 3 167 tigres dans la nature. Lors du dernier recensement réalisé il y a quatre ans à l’aide de caméras et de systèmes informatiques, le nombre de tigres sauvages en Inde était de 2 967.

Cette augmentation récompense les efforts de protection des espèces menacées initiées en 2010 par l'Inde et douze autres pays d'accueil du tigre, dont l’objectif était de doubler la population des tigres en 2022. Le Premier ministre indien Narendra Modi a évoqué un « moment de fierté ». « Notre famille s'agrandit », a-t-il dit à l'occasion d'une cérémonie dans la ville de Mysore dans le sud du pays. « C'est une réussite non seulement pour l'Inde, mais aussi pour le monde entier ».

75% des tigres de la planète en Inde

Autrefois, la plupart des tigres étaient présents en Asie centrale, de l'Est et du Sud. Mais sa population a été réduite de plus de 93% au cours des 100 dernières années et il n'est plus présent que dans 13 pays, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ainsi, l'Inde héberge désormais 75% des tigres du monde et s'affirme comme le plus grand pays hôte en termes de surface, a ajouté le Premier ministre.

En 1900, plus de 100 000 tigres arpentaient la planète. Mais ce nombre a chuté jusqu'à 3 200 en 2010 à cause de la déforestation, du braconnage et de l’intrusion de l’humain dans leur habitat naturel. C’est en 2006 qu’il a atteint le seuil le plus critique avec seulement 1 411 animaux recensés.

