Espace: les instruments scientifiques de la sonde «Juice», «une merveille de technologie»

Afin de percer les mystères du système jovien et en caractériser l’habitabilité, la sonde Juice est équipée d’instruments scientifiques de pointe fournis par sept pays et conçus spécifiquement pour sa mission.

Les lunes glacées de Jupiter sont-elles propices à l’émergence de la vie ? C’est la question à laquelle Juice va tenter de répondre lors de sa mission dans le système jovien. Pour cela, la sonde de l’Agence spatiale européenne dispose de dix instruments taillés sur mesure afin de mener ses recherches scientifiques, mais aussi pour survivre dans l’environnement extrême de Jupiter. Tour d’horizon de ces appareils dernier cri.

Imagerie et composition de Jupiter et de ses lunes

Pour obtenir une image précise du système jovien, les scientifiques utilisent des instruments dits de télédétection. La caméra optique Janus fournit des photos de Jupiter et de ses lunes pour permettre de les cartographier et d’étudier leur morphologie. Trois autres instruments vont étudier la lumière émise par la planète et ses satellites. Cette « spectrographie » permet ensuite d’en déduire la composition. Le spectromètre des rayons du visible et de l’infrarouge Majis analyse la surface des lunes à la recherche de minéraux ou d’éléments organiques, tandis que la très haute résolution du sondeur submillimétrique SWI y mesure les propriétés électriques, physiques et thermiques, aussi bien à leur surface que dans leur atmosphère. Le spectromètre à ultraviolet UVS s’intéresse, lui, à la composition en atomes et en molécules de la haute atmosphère. « Tous ces éléments donnent une vision globale des caractéristiques de l’atmosphère, de l’environnement de Jupiter et de ses lunes, de ce en quoi ils sont faits », précise Olivier Witasse, le responsable scientifique de la mission.

Étude de l’environnement du système jupitérien

Trois appareils in situ, adaptés spécifiquement à Jupiter, vont étudier les particules, champs magnétiques et plasmas du système planétaire, les éléments physiques dont il est composé. Le magnétomètre J-MAG mesure le champ magnétique des satellites afin d’en comprendre les caractéristiques physiques, mais aussi pour étudier les propriétés des océans sous la glace. « Au cœur de sa mission, Juice va être en orbite autour de Ganymède, explique Olivier Witasse. C’est particulièrement intéressant, car Ganymède génère son propre champ magnétique, c’est la seule lune du système solaire dans ce cas. » Ses instruments de mesure sont appareillés sur un bras long de onze mètres à l’extérieur de la sonde afin de ne pas être perturbés par les autres appareils de la mission. L’instrument RPWI va, lui, s’intéresser aux émissions de signaux électriques pour mesurer les champs électromagnétiques et étudier l’environnement plasma de Jupiter (foudre, aurores…). Cet environnement plasma est aussi l’objet d’étude du PEP, qui en mesure les particules, leurs flux et leur densité pour en comprendre son fonctionnement complexe ainsi que les interactions du champ magnétique de Jupiter avec les lunes glacées. « Ces différentes méthodes indirectes, une fois les données rassemblées, vont nous permettre de vraiment comprendre où on est et dans quel contexte évolue la sonde », abonde le scientifique.

Topographie de la surface et de la structure interne

Utilisés lors des survols à basse altitude, les appareils dits de géophysique vont explorer la surface et le sous-sol des lunes de Jupiter. Le laser altimètre Gala envoie des impulsions laser à la surface des lunes, qui, une fois au contact du sol, sont renvoyées vers la sonde. Cette technique permet de « topographier » et d’obtenir une représentation détaillée en 3D de la surface de la lune visée. Le radar Rime, quant à lui, s’intéresse à ce qui se passe sous la glace de Ganymède, Europe et Callisto. « Nous envoyons des ondes électromagnétiques de très basse fréquence, qui se propagent à travers la glace jusqu’à une profondeur de neuf kilomètres, explique Lorenzo Bruzzone, chercheur principal du radar. L’écho renvoyé par ces ondes, capté grâce à une antenne de seize mètres de long, nous permet d’établir un profil de la structure du sous-sol et de faire un état des lieux de ce qu’il y a sous la glace, à commencer par la présence d’eau liquide. L’ensemble nous permet donc d’en estimer l’habitabilité. » De son côté, l’expérience à ondes radio 3GM, composée d’un oscillateur pour sonder l’atmosphère et d’un transpondeur pour mesurer la vélocité de Juice, étudie la gravité des différentes lunes.

Alimentation et protection des instruments : les principaux défis

Juice est un engin de vingt-sept mètres de long pour six tonnes, dont plus de la moitié (3,5 tonnes) uniquement pour son propergol, le carburant qui le propulse de la Terre jusqu’à l’orbite de Ganymède et qui permettra de modifier la trajectoire de la sonde selon les besoins. Mais elle va être confrontée à des conditions extrêmes dans le système jupitérien. « Les fortes différences de température et le puissant champ de radiation là où se rend la mission abîment la technologie », assure Christian Erd, le responsable de la sonde. « Pour les mettre au mieux à l’abri, les instruments les plus sensibles sont réunis au centre de la sonde et protégés par une couche de plomb de plus de 100 kg », enchaîne le chercheur.

La problématique se pose aussi pour les dix panneaux solaires, principale source d’énergie de la mission. De la survie de la sonde dépend la survie de la mission. « Ils sont recouverts d’une fine couche de lamelle de verre, composée notamment d’arséniure de gallium pour réduire l’impact des radiations », explique le chercheur. Déployés sur 85 mètres carrés, ils génèrent une puissance de 800 watts (l’équivalent d’un grille-pain) pour fournir l’alimentation nécessaire aux différents instruments. Leur déploiement est d’ailleurs une des premières opérations de la sonde après son lancement pour s’assurer de leur bon fonctionnement. « C’est une merveille de technologie, s’enthousiasme Olivier Witasse. On couvre, avec Juice, à peu près tous les champs scientifiques. Ce n’est pas tous les jours qu’on lance une mission comme celle-ci. »

