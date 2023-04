Kourou: un problème météo a retardé le lancement de la sonde Juice vers Jupiter

À Kourou, au centre spatial guyanais, une nouvelle tentative de lancement de la fusée Ariane 5 doit avoir lieu ce vendredi, en début d'après-midi (heure française) après le report d’hier. La fusée emporte la sonde Juice vers Jupiter. Sa mission : étudier les lunes de la plus grosse planète du système solaire, des lunes qui possèdent pour certaines des océans d’eau liquide.

avec notre envoyé spécial à Kourou, Simon Rozé

Cela fait longtemps qu’Inès Belgacem travaille sur la sonde Juice. La planétologue à l’Agence spatiale européenne a l’équivalent des sept dernières années de sa vie logées en haut de la fusée Ariane 5 aussi, forcément, jeudi, alors que le décompte s’approche de 0, beaucoup de sentiments se mêlent. « C’est du stress, c’est de la joie, c’est de la chance d’être là, de pouvoir le voir en vrai, de pouvoir le vivre ici, d’aussi près ! »

Mais voilà, une dizaine de minutes avant la fin du compte à rebours, le centre de contrôle Jupiter annonce la mauvaise nouvelle.

Rouge météo

« La dernière vérification météo n’a pas été bonne, il y avait un risque d’éclairs. On voit un voyant rouge sur l’écran de contrôle. Mais ce qui est important, c’est que le lanceur et Juice soient en sécurité », explique Stéphane Israël, le patron d'Arianespace.

Rouge météo, en clair cela signifie risque d’orage. On imagine bien la consternation des équipes à la vue d'une fusée foudroyée en plein vol. Au site d’observation, forcément, c'est la déception. « On y a vraiment cru et bon, ce sont les aléas des lancements malheureusement, lance philosophe Inès Belgacem. On a intérêt à lancer le plus tôt possible pour pouvoir avoir un peu de marge derrière. L’optimal, c’était aujourd’hui, mais on sera toujours très contents si on lance demain ! »

Un nouvel essai a lieu ce vendredi à 12h14 TU. En cas de succès, Juice mettra alors huit ans à rejoindre Jupiter. Ce report d’une journée sera bien oublié d’ici là...

