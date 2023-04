Recherche spatiale: la sonde européenne Juice est partie vers Jupiter

Reportage

Ce vendredi 14 avril 2023, une fusée Ariane 5 s'est envolée depuis le centre spatial de Kourou. À bord, une sonde partie explorer le système de Jupiter et ses lunes glacées.

Publicité Lire la suite

De nos envoyés spéciaux à Kourou,

Qu'est-ce qu'une journée de plus, quand cela fait huit ans que vous travaillez sur un projet ? Prévu jeudi 13 avril, le lancement de la sonde européenne Juice a été reporté d'une journée en raison d'un risque d'orage au moment du décollage. Un délai sans conséquence à Kourou. Le lendemain, le ciel est plus clair au-dessus du pas de tir ELA-3. Ariane 5 attend, et avec elle les milliers de personnes impliquées sur le projet.

Le début du compte à rebours a débuté vers 22 heures locales, la veille. Toute la séquence s'est déroulée sans anomalie. À 9h07 du matin, sept minutes avant l'heure prévue, Jean-Luc Mestre, le « DDO », directeur des opérations de ce lancement, annonce au micro de la salle de contrôle Jupiter le début de la phase synchronisée : en clair, tous les voyants sont au vert. À 9h14 locales, il entame le décompte final : « 10, 9, 8... » Jusqu'à 0.

Son moteur Vulcain et ses propulseurs d'appoint à poudre propulsent Ariane 5 vers l'espace. La longue traînée de flamme jaune éblouit ; elle est bien plus longue que le lanceur lui-même. Puis, très vite, les nuages bas semblent l'avaler. Ne reste alors que le bruit, assourdissant au départ, qui s'éteint et s'éloigne progressivement alors que la fusée part vers l'espace.

Au sol, à cinq kilomètres du pas de tir, les applaudissements retentissent, les larmes coulent. « J'ai tellement de chance d'être là », se remet Inès Belgacem, planétologue à l'Agence spatiale européenne (ESA), qui a passé les huit dernières années sur le programme. « Je pense à mes collègues qui n'ont pas pu venir, le bruit, la lumière, le son… c'est tellement fort ! Le bruit, ça vibre énormément et je me suis abîmée les yeux tellement c'était brillant. Mais c'est bon, on est en route vers Jupiter ! »

La planétologue Inès Belgacem a consacré plusieurs années de travail à étudier les lunes glacées de Jupiter ainsi qu'à la sonde Juice. © Simon Rozé / RFI

La première partie du vol se déroule comme dans un rêve. « La trajectoire est nominale, tous les paramètres à bord sont nominaux », répète régulièrement Jean-Luc Mestre. Vingt-sept minutes après le décollage, Ariane 5 a fait son travail, son dernier étage largue Juice. « Ariane 5 a une nouvelle fois été d'une précision incroyable », savoure après coup Stéphane Israël, le patron d'Arianespace. « La sonde a été libérée à une vitesse proche de dix kilomètres par seconde, sur une trajectoire de libération (de l'influence de la gravité terrestre – NdRFI) », direction Jupiter.

Tout n'est pas fini pour autant, et le stress revient sur les visages. Juice, désormais autonome, doit se déployer. Elle doit étendre ses panneaux solaires, pour obtenir l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Elle doit également pointer son antenne vers la Terre, pour pouvoir communiquer avec l'ESOC, le centre de contrôle de l'ESA, à Darmstadt, en Allemagne. L'acquisition du signal commence à être possible une trentaine de minutes après le décollage. Mais les secondes ont commencé à filer, tandis que les cieux ne renvoyaient toujours que du silence. Une minute, deux minutes passent… et à Kourou, les sourires sont petit à petit un peu plus forcés.

Une fenêtre critique

À l'ESOC, les sourires se figent également. « Dans les premières minutes après la séparation, nous entrons dans la fenêtre critique du lancement », souffle Ignacio Tanco, le responsable des opérations spatiales de la sonde. « Nous attendons l'acquisition du signal de la sonde. Il faut qu'elle arrête de tourner sur elle-même suite à sa course folle pour entrer dans l'espace, puisqu'elle soit dans la bonne position pour cela. C'est grâce à ce signal que nous pouvons communiquer avec l'appareil et prendre le contrôle de la mission. »

L'échange s'effectue grâce à une antenne parabolique de 2,4 mètres de diamètre installée sur la sonde. Au bout de 22 minutes, une durée « interminable », à 13h04 TU, et dans un silence de cathédrale augmentant la tension de l'instant, le centre névralgique de l'opération obtient enfin ce signe de vie. La salle respire à nouveau. « J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter », lâche après coup un ingénieur.

La salle de contrôle des opérations, d'où est géré le suivi du lancement de la mission, et d'où sera pilotée la sonde. © Paul Guianvarc'h / RFI

La seconde étape de cette fenêtre, d'approximativement une heure, consiste à déployer les panneaux solaires. « C'est la source principale d'énergie de la sonde, ils sont donc nécessaires. Sans les panneaux solaires, il n'y a pas de mission », rappelle Olivier Witasse, le responsable scientifique de la mission. Quatre-vingt-cinq mètres carrés, 27 mètres de long, ce sont les plus imposants jamais envoyés dans l'espace.

Une heure et 18 minutes après le lancement, à 13h33 TU, la tant attendue confirmation arrive de la salle de contrôle de la mission : « Les panneaux solaires sont déployés. Lancement réussi ! » Sous un tonnerre d'applaudissements et de félicitations, l'Agence spatiale peut l'affirmer : « L'Europe a une mission spatiale ! »

Pour les scientifiques présents sur place, plus de quinze années de travail sont récompensées par ce lancement. « C'est un magnifique accomplissement et un immense soulagement, souffle Michel Blanc, professeur émérite en astrophysique et un des instigateurs de la mission en 2007, venu spécialement de Toulouse pour l'occasion. Une nouvelle partie de cette formidable aventure démarre désormais. »

« Nous sommes en route pour Jupiter »

Coupe de champagne dans une main et téléphone dans l'autre afin de répondre aux nombreux appels pour les félicitations de rigueur, Olivier Witasse jubile. « C'est indescriptible. Nous travaillons dessus depuis longtemps et, désormais, cela se concrétise. Nous sommes officiellement en route vers Jupiter, c'est assez incroyable de se dire cela. »

Durant les deux premières semaines de son vol spatial, Juice va progressivement déployer ses premiers éléments : deux antennes radar, quatre antennes électriques ainsi que le bras du magnétomètre. « À partir de là, la sonde aura sa forme finale et pourra pleinement entamer sa croisière dans l'espace qui va la mener, dans huit ans, dans le système de Jupiter », s'enthousiasme le scientifique.

« On prend quelques minutes pour souffler et célébrer l'événement, mais nous nous remettons tout de suite après aux consoles », tempère néanmoins un ingénieur en route pour la salle de contrôle. Dans cette nouvelle phase de la mission, Juice va être en état de « commissioning », c'est-à-dire que les ingénieurs vont vérifier toutes les fonctionnalités de la sonde afin de s'assurer qu'elle soit apte à mener à bien sa mission. Pour cela, des équipes vont se relayer 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pendant près de trois mois, afin de surveiller l'état et les constantes de l'appareil… et intervenir si besoin.

« La sonde possède une certaine autonomie et est en mesure d'intervenir d'elle-même en cas d'anomalies simples, des anomalies que nous avons pu anticiper, comme un instrument non fonctionnel », précise Elsa Montagnon, la responsable de la division des opérations de mission, dont le service va assurer le suivi de Juice une fois la phase de « commissioning » terminée.

Dans le cadre d'une mission aussi lointaine et complexe, avec un délai d'une heure trente entre les communications lors des orbites dans le système de Jupiter, cette capacité à réagir ou à se mettre dans une position de sécurité le temps d'obtenir des consignes de la base est « nécessaire ».

Dans cette salle de contrôle annexe, les ingénieurs surveillent sur ce poste les constantes et la trajectoire de la sonde. © Paul Guianvarc'h / RFI

Un passage de flambeau entre générations

Le voyage ne sera pas une croisière tranquille pour les chercheurs. « Il y aura tout un tas de vérifications, de tests, de manœuvres, de nouvelles vérifications, sur plusieurs années », précise Ignacio Tanco. « Et pour être prêt quand la sonde arrivera au niveau de Jupiter, il faut avoir tout planifié en amont. Nous ne pouvons pas tout improviser une fois sur place, abonde Olivier Witasse. Quatre ou cinq années de mission et de recherches à distance nécessitent au moins autant d'années de planification afin d'avoir toutes les idées bien établies et une organisation optimale le moment venu. »

Avec un projet démarré en 2007, un lancement en 2023 et une fin de mission estimée vers 2035, Juice s'inscrit dans le temps long. Déjà un brin nostalgique, le responsable scientifique de la mission souligne : « Ceux qui travaillent dessus aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'origine et ceux qui en analyseront les résultats sont encore en études aujourd'hui. » Une filiation qu'il mesure pleinement aux côtés de Michel Blanc, l'instigateur de Juice.

Un passage de flambeau entre générations de chercheurs, et entre les générations de personnes fascinées par leurs découvertes, « qui fait la beauté de ces missions spatiales ». Animés par une même passion, de l'ingénieur au chercheur émérite en passant par les doctorants, tous sont excités comme des enfants par cette mission. Et tous ici ne rêvent que d'une chose : embarquer avec Juice jusqu'aux confins de Jupiter pour en percer les multiples secrets.

Le dessin de la mission Juice réalisé par une jeune Ukrainienne Au sommet du lanceur Ariane 5 de la mission Juice trône un dessin où la Terre offre la sonde à Jupiter. Pour la jeune Ukrainienne à l'origine de l'œuvre et sa famille, invités dans les bureaux de l'ESA pour le lancement, ce dessin revêt une valeur symbolique et politique dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est la belle histoire de la mission Juice. Alors que son lancement a été repoussé en raison des conditions météorologiques à Kourou, le lanceur Ariane 5 arbore toujours fièrement à son sommet le dessin de la Terre offrant la sonde à Jupiter. Symbole de la mission, ce dessin a été choisi parmi 2600 participants à l'issue d'un concours international en 2021. Il est l'œuvre de Yaryna Zakaliuzhna, une jeune Ukrainienne de dix ans. « C'est incroyable d'envoyer mon dessin dans l'espace, s'enthousiasme celle qui avait huit ans lorsqu'elle a réalisé son œuvre. Je voulais montrer dans ce dessin que la Terre et Jupiter sont sœurs et que la sonde Juice, donnée en cadeau par la Terre à Jupiter, est offerte en symbole de paix et d'amitié. » Ce choix n'est en rien politique ou en lien avec la situation internationale, assure-t-on du côté de l'ESA. Mais pour la jeune fille et sa famille, il revêt aujourd'hui une saveur particulière. « Un morceau d'Ukraine dans l'espace avec l'Europe » Réfugiés au Royaume-Uni depuis le lancement de la guerre en Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, le lancement de la mission est l'occasion pour la famille de se retrouver au complet. Leonid, le père, engagé volontaire dans les forces armées ukrainiennes, a obtenu dix jours de permission afin d'assister au lancement de la sonde avec sa fille dans les locaux de l'agence spatiale européenne à Darmstadt. « Nous sommes très heureux et très fiers d'être ensemble pour cet heureux événement. On en a vraiment besoin en ce moment, jubile-t-il, avant d'enchaîner sur un ton plus dur : c'est un symbole fort d'avoir un morceau d'Ukraine envoyé dans l'espace dans le cadre d'une mission européenne. C'est l'Ukraine avec l'Europe. » Leonid retourne dans les tranchées de la région de Donetsk en milieu de semaine prochaine. La famille profite donc de ces quelques jours ensemble à Darmstadt et se raconte le retour à une vie normale à Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, d'où ils sont originaires, quand la guerre sera finie. La larme à l'œil, Leonid conclut : « Ce dessin est une image de l'âme de notre pays et de l'espoir que nous avons en l'avenir dans cette période difficile. » Paul Guianvarc'h

La jeune Yaryna Zakaliuzhna, aux côtés de son père. C'est son dessin qui a été désigné parmi 2600 participants pour accompagner la mission «Juice». © Paul Guianvarc'h / RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne