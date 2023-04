Alimentation : 5 astuces pour arrêter de grignoter

Priorité Santé

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition du Dr Binetou Cheikh Seck, diététicienne-nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Cette semaine, elle partage des astuces pour arrêter de grignoter

En quoi est-ce un problème de grignoter ?

Dès l’instant qu’on n'a pas faim, c’est que l’organisme n’a pas besoin de nourriture ou d’énergie. Ce que l'on mange à ce moment-là est un surplus que l’organisme va se faire un plaisir de stocker. Donc, in fine, grignoter régulièrement fait grossir.

Pourquoi certaines personnes sont plus enclines à grignoter ?

Il y a plusieurs facteurs : l’ennui (surtout chez les enfants), regarder la télévision, car les pubs de nourriture donnent envie de grignoter. Ensuite, il y a des facteurs plus difficiles à maîtriser tels que le stress, l’anxiété, la contrariété ou encore la tristesse. Sous l’effet de ces émotions, on éprouve l’envie de manger des aliments sucrés et gras tels que du chocolat, des pâtisseries, des fritures, etc. En espérant, consciemment ou inconsciemment, qu’ils procureront du réconfort. Et enfin, le manque de sommeil et la fatigue sont aussi des facteurs de grignotage.

Quels conseils et astuces pour arrêter de grignoter ?

Cela va se produire en cinq temps :

Apprendre à écouter son corps pour bien distinguer la faim de l’envie de manger . La faim entraine une sensation de creux et des gargouillements de l’estomac, de la nervosité, des vertiges, une faiblesse, des difficultés de concentration, des maux de tête etc. L’appétit est alors stimulé et le besoin de nourrir l’organisme survient. En revanche, la simple envie de manger sans faim n’est accompagnée d’aucune manifestation physique.

. La faim entraine une sensation de creux et des gargouillements de l’estomac, de la nervosité, des vertiges, une faiblesse, des difficultés de concentration, des maux de tête etc. L’appétit est alors stimulé et le besoin de nourrir l’organisme survient. En revanche, la simple envie de manger sans faim n’est accompagnée d’aucune manifestation physique. Lorsqu’on a envie de manger sans faim, il faut boire un verre d’eau fraîche ou encore mieux, une boisson chaude (thé, tisane, un bon café) car ça aide à faire passer l’envie.

(thé, tisane, un bon café) car ça aide à faire passer l’envie. Éviter de s’entourer d’aliments facilement « grignotables », tels que les chips, les bonbons, le chocolat, les biscuits, les arachides etc. que ce soit à la maison, au bureau ou dans la voiture.

tels que les chips, les bonbons, le chocolat, les biscuits, les arachides etc. que ce soit à la maison, au bureau ou dans la voiture. Chercher le réconfort dans une activité qui détend et qui fait plaisir d’habitude comme par exemple discuter avec un(e) ami(e) au téléphone, lire, dessiner, faire un tour dans le jardin, prendre une bonne douche etc...

comme par exemple discuter avec un(e) ami(e) au téléphone, lire, dessiner, faire un tour dans le jardin, prendre une bonne douche etc... Corriger le manque de sommeil le cas échéant et apprivoiser les émotions négatives en pratiquant une activité sportive qui vous plait, car l’exercice physique produit des hormones de plaisir et de bien-être dans le corps qui réduisent le stress et l’anxiété.

