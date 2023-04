Espace: Starship, la plus grande fusée du monde, s'apprête à effectuer son premier vol test

La fusée Starship de SpaceX avant son premier vol d'essai, le 16 avril 2023 à Brownsville aux États-Unis. © Joe Skipper / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le moment décisif approche pour SpaceX, qui doit tenter lundi le premier vol d'essai de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars.