Sport : que boire et que manger avant ma séance ?

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il nous parle également alimentation. Car pour aborder sa séance de sport dans les meilleures conditions, il convient parfois de prendre une collation au préalable pour apporter à l’organisme le carburant nécessaire.

Publicité Lire la suite

Est-ce indispensable de prendre une collation avant une séance de sport ?

La pratique d’une activité sportive engendre une dépense énergétique. L’organisme va alors puiser dans un premier temps dans ses réserves en glucides, que l’on considère comme le carburant de l’effort, mais également dans les vitamines et minéraux qui agissent comme de véritables cofacteurs.

Face à un emploi du temps souvent chargé, la séance de sport peut s’intercaler dans la journée lors de la pause déjeuner ou bien le soir après le travail. Les réserves de notre organisme ne suffisent donc pas toujours, une collation adéquate peut s’avérer intéressante pour éviter une baisse d’énergie et des capacités physiques.

Le type d’effort va aussi influer sur les besoins de votre organisme. La collation sera d’autant plus nécessaire si l’effort à fournir est intense tel que du fractionné, du tennis, du volley, etc. Il est très important de boire suffisamment avant, pendant et après l’effort afin d’éviter la déshydratation , de permettre le transport des nutriments et de réduire le risque de subir une blessure. L’eau sert notamment de lubrifiant entre les différents tissus.

Boire permet de compenser les pertes hydriques liées à la transpiration, qui peuvent être très importantes selon l’intensité et la durée de l’exercice, la température et le taux d’humidité de l’air. Non compensées, elles peuvent avoir des répercussions dramatiques sur les performances et la santé.

Que manger avant une séance de sport ?

Si on n'a pas eu le temps de déjeuner et que l’on est à quelques minutes de l'entraînement :

Opter pour des produits facilement digestibles et absorbables comme les compotes, les boissons de l'effort ou une petite barre de céréales Ces aliments cassent la sensation de faim sans surcharger l'organisme.

Des aliments digestes et sains comme les fruits , véritables concentrés de vitamines. Pensez par exemple à l’orange, la banane ou encore à la papaye !

Les fruits séchés (mangue, figues, raisins, dattes, …) qui ont une forte teneur énergétique de par leur contenu en glucides. Ils apportent également des minéraux intéressants pour les sportifs comme le potassium et le magnésium

Et puis, que faut-il boire ?

L’eau suffit . Si la séance se prolonge au-delà d’une heure, on peut opter pour des boissons énergisantes adaptées aux besoins en énergie, vitamines et minéraux du sportif.

Une boisson de l’effort à faire soi-même : Mélanger en quantité ½ eau gazeuse ½ jus de fruit 0.5 g de sel / litre de boisson Agitez le tout pour enlever le gaz et vous obtenez une boisson de l’effort parfaite qui contient eau + glucides + sels minéraux + oligoéléments



Vous pouvez boire de l'eau deux à trois heures avant une séance de sport toujours par petites gorgées, jusqu'à 10 minutes avant la séance pour pas avoir d’inconfort digestif.

Est-ce qu’il y a des aliments à éviter ?

Éviter les aliments gras ! Qu’il s’agisse de « bons » ou de « mauvais » gras, il est préférable d’en limiter la consommation avant l’activité sportive. Les lipides ont besoin d’un temps relativement long pour être digérés et la digestion risque donc de se poursuivre pendant l’exercice physique et provoquer de sérieux inconforts gastriques.

Éviter le grignotage sucré avant une séance de sport, qui fait grimper la glycémie bien trop haut. C'est là que le coup de barre (hypoglycémie) survient pendant l'effort.

Côté boisson : le café, le thé et les sodas, comme toutes les boissons contenant de la caféine doivent être limitées , car elles peuvent nous déshydrater lorsqu’on dépasse une certaine dose.

Éviter l’alcool (déshydratation) et le tabac (risque cardiaque) avant, pendant ou après une séance de sport !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne