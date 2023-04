La fusée Starship de SpaceX peut-elle être de retour seulement deux mois après l'explosion?

La méga fusée d'Elon Musk va-t-elle faire son retour d'ici à un ou deux mois ? C'est ce que laisse entendre le patron de SpaceX, samedi 22 avril, deux jours après le premier vol-test qui s'est achevé avec l'explosion de l'engin spatial le plus puissant de l'histoire. Seulement voilà : à mesure que la poussière retombe sur le pas de tir, on s'aperçoit que les dégâts sont plus importants qu'anticipés. Et cela soulève de nombreuses questions sur la suite du programme.

Publicité Lire la suite

« On sera prêt à nouveau dans un mois ou deux ». Du Elon Musk dans le texte, samedi 22 avril, deux jours après le lancement tant attendu de Starship, conçu pour être la fusée la plus puissante jamais construite. Ce n'était qu'un test conclu par une explosion ; on construit, on essaie, on rate et on apprend puis on recommence, suivant la philosophie de SpaceX.

Cependant, alors que les jours passent, on se rend compte que l'entreprise n'est vraiment pas passée loin de la catastrophe. En cause principalement : le pas de tir, visiblement pas conçu pour supporter le choc de l'allumage simultané des 33 moteurs du monstre Starship. Il est dans un piètre état, ses fondations sont à nu, et on voit mal comment il pourrait être réparé dans un délai de deux mois.

Pire encore : des gravats ont été éjectés sur des centaines de mètres, voire des kilomètres autour. Et cela pose problème, car l'installation de SpaceX à Boca Chica, au Texas, est voisine d'une réserve naturelle protégée. Visiblement, elle aussi a été touchée par ce lancement.

Reste à voir ce qu'en dira la FAA, l'autorité américaine de l'aviation, qui accorde les licences pour ces vols. Elle examine les conséquences de ce test et veut s'assurer que tout est bien en accord avec les engagements pris par SpaceX pour protéger l'environnement à proximité des installations.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne