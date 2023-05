Prématurité: pas de progrès notable dans le monde depuis une décennie

En 2020, un million de nouveau-nés sont morts des complications liées à une naissance prématurée. Flickert

RFI

Treize millions de bébés sont nés prématurément dans le monde en 2020, soit un bébé sur 10, s’alarment l’Unicef et l’OMS dans un rapport conjoint qui paru ce 10 mai. La prématurité est aujourd’hui la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et ces 10 dernières années, il n’y a pas eu de progrès notable dans quelque région du monde que ce soit, pointe le rapport.