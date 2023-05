Une intelligence artificielle italienne pour diagnostiquer la cholestase néonatale

Une équipe de chercheurs italiens a mis au point une application capable de déceler à distance la cholestase néonatale, une maladie dangereuse si elle n’est pas prise en charge de manière précoce. L’application qui vient d’être présentée à Rome obtient des résultats exacts dans presque 100% des cas.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

La cholestase néo-natale est une accumulation de bile dans le foie. Elle se manifeste souvent dans les 15 premiers jours de vie du nourrisson et se soigne souvent par greffe du foie.

Pour pouvoir soigner plus vite et mieux, les chercheurs du plus grand hôpital pédiatrique italien, le Bambin Gesù, et l’association italienne d’hépatologie pédiatrique ont mis au point Popò App, c’est son nom. Pour l’utiliser, il suffit de photographier le contenu de la couche de l’enfant avec un smartphone. L’algorithme de l’application compare sa couleur et les données mémorisées dans l’App. Il sort un premier résultat.

En cas d’anomalie, l’application permet aussi de contacter un service spécialisé pour une visite virtuelle ou un rendez-vous sur place. Déjà présentée dans la presse scientifique, Popò App est gratuite et maintenant disponible en ligne. Elle est recommandée à tous les parents.

