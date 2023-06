Des firmes agrochimiques accusées d’avoir caché la dangerosité de leurs pesticides à l'UE

Certaines firmes agrochimiques auraient volontairement caché à l'Union européenne certaines études menées sur les pesticides qu'ils souhaitaient commercialiser sur le continent. Ce sont des chercheurs de l'université de Stockholm qui révèlent ces informations dans la revue Environmental Health ce jeudi 1er juin et notamment les conséquences graves sur le développement du cerveau.

Ces études réalisées par les firmes ont été menées il y a plus de vingt ans pour certaines et, selon les chercheurs suédois, elles auraient pu changer la donne à l'époque, en poussant les régulateurs européens à refuser l'autorisation des produits. Trois insecticides et un fongicide, utilisés notamment sur les cultures de tomates, de fraises, de pomme de terre et d'aubergines, sont concernés.

Testés au début des années 2000 sur des rats de laboratoire - pendant la grossesse des femelles - ces quatre produits ont affecté le cerveau des nouveau-nés, en modifiant leur taille, mais aussi en retardant l'âge de leur maturation sexuelle et leur prise de poids. Ces études ont pourtant bien été transmises aux autorités américaines, mais dans le dossier européen qu'il faut constituer pour l'approbation de la substance, les pièces n'ont pas été fournies.

Des données qui auraient pu limiter la quantité de pesticides utilisés

Le géant de l'agrochimie Bayer, cité par les chercheurs, se justifie en disant que l'Union européenne n'avait pas explicitement demandé les résultats de ces études et qu'elles n'auraient pas eu d'impact, de toute façon, sur l'interdiction des produits. Mais selon les chercheurs suédois qui révèlent l'affaire, quatre études sur les neuf qui ont été omises, auraient pu a minima limiter leur utilisation en jouant sur la quantité autorisé ou sur l'indication des risques encourues.

Pour éviter que cela ne se reproduise, ils suggèrent de recouper les données disponibles sur ces substances à travers le monde, et de sanctionner la rétention d'information sur la toxicité. L'Europe délègue ce pouvoir aux régulateurs nationaux, et à ce jour, aucune amende de ce genre n'a été infligée.

