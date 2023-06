Le lanceur spatial européen Ariane 5 n'a finalement pas décollé pour sa 117e et ultime mission

Ariane 5 devait décoller de Kourou en Guyane, ce vendredi 16 juin, pour sa 117e et ultime mission. Mais un problème a été détecté alors qu’elle devait être installée sur le pas de tir. Aucune nouvelle date de lancement n'a été communiquée pour le moment.

Ce devait être le lancement des adieux après vingt-sept ans de carrière : Ariane 5 devait pour la dernière fois allumer son moteur vulcain, direction l’espace. Pour une fois, la mission et les satellites embarqués paraissaient presque accessoires à côté de cette page de l’histoire spatiale qui se tournait. Heinrich Hertz, un engin allemand, et Syracuse 4b, un satellite français de communication militaire, qui devaient être placés en orbite vont finalement rester plus longtemps que prévu sur Terre.

C’est au moment du transfert vers le pas de tir qu’Arianespace a décidé de ne pas aller plus loin.

Un fait technique en production a mis en évidence un risque sur la redondance d’une fonction critique du lanceur Ariane 5. Conformément à ses exigences de fiabilité, Arianespace a décidé d’ajourner le transfert du lanceur #VA261 . — Arianespace (@Arianespace) June 15, 2023

En cause, un risque sur la redondance d’une fonction critique du lanceur, « jargonne » l’entreprise dans un communiqué. En clair, trois éléments du système de propulsion suscitent quelques doutes, car des équipements similaires ont échoué à des tests réalisés au sol.

Le traumatisme de 1996

Pas de prise de risques donc. Il faut dire qu' Ariane 5 a connu des débuts difficiles. En 1996, le lanceur explose juste après le décollage, à l'occasion de son vol inaugural. Un traumatisme pour les équipes d'ArianeGroup. En 2002, également, elle connaît également un autre échec cuisant avec Ariane 5 ECA qui explose en plein vol.

Mais petit à petit, Ariane 5 gagne en fiabilité avec une série de succès comme en décembre 2021, avec le lancement confié par la Nasa, du télescope spatial James Webb d'une valeur de 10 milliards de dollars. Suivront en 2004 l'envoi des sondes Rosetta sur la comète Tchouri et Juice vers Jupiter en avril 2023.

Cette décision « n'a rien d'anormal » et « fait partie de notre approche de fiabilité qui a fait le succès d'Ariane 5 », selon Arianespace qui communiquera une nouvelle date à la fin du mois. L'histoire attendra donc.

Ariane 6 prendra le relai

Pour concurrencer la société d'Elon Musk, Space X, le lanceur Ariane 6 a été développé. Il sera plus puissant, plus compétitif avec des coûts divisés par deux par rapport à Ariane 5. Les essais démarreront cet été à Kourou.

D'ici là, les équipes à Kourou « prennent leur mal en patience », dit la directrice du CSG, le centre spatial guyanais qui prévoit une baisse d'effectifs d'environ 190 personnes sur 1 600. L'activité y a été en effet fortement réduite en raison de la fin brutale de l'exploitation des fusées russes Soyouz, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.

