France: les femmes toujours plus exposées aux cancers

Santé publique France, l’Institut national du cancer (Inca) et leurs partenaires publient ce mardi 4 juillet des estimations de l’incidence des principaux cancers en France hexagonale pour l’année 2023.

Publicité Lire la suite

En une trentaine d'années, le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en France métropolitaine, une progression plus marquée chez les femmes à cause notamment d'une hausse du tabagisme. L'actualisation et l’analyse des évolutions depuis 1990 fait en effet apparaitre une hausse des cancers chez les femmes. Si le cancer du sein reste toujours le plus fréquent, celui du poumon, entre autres, est en forte augmentation. Pour les hommes, la tendance est à la baisse, excepté le mélanome de la peau et les cancers du pancréas et du rein.

« Chez les femmes, les évolutions sont défavorables pour davantage de délocalisations : les mêmes que chez l'homme et en plus une grosse évolution défavorables pour les cancers liés à la consommation de tabac, c'est-à-dire les cancers de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx [la gorge, NDLR], du poumon, du côlon-rectum et du foie », précise le professeur Florence Molinié, présidente du Réseau français des registres de cancers.

On estime à 430 000 le nombre de nouveaux cas de cancers tout type confondu chaque année en France. Parmi ces cas, 8% sont liés à l'alcool et 19% au tabac. La hausse de l'incidence des cancers est liée dans une large mesure à l'évolution démographique de la France (accroissement et vieillissement de la population), mais aussi à une hausse du risque lié aux comportements et modes de vie, notent les chercheurs.

Les estimations de l'étude, à partir des registres de cancers, reposent en partie sur des projections, pour la période 2019-2023, faute de données consolidées. Elles ne prennent donc pas en compte les effets possibles de la crise du Covid. En France, les cancers sont la première cause de décès chez les hommes, la deuxième chez les femmes après les maladies cardio-vasculaires.

Au fil des ans, la mortalité liée aux cancers a globalement diminué grâce à des diagnostics plus précoces et à des progrès thérapeutiques. Mais « près de la moitié des cancers pourraient être évités grâce aux changements de nos comportements et de nos modes de vie », note le préambule du panorama 2023 des cancers diffusé par l'Inca. Sédentarité, obésité, tabagisme, consommation d'alcool, exposition aux ultraviolets figurent dans ces « causes évitables ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne