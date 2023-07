Espace: Ariane 5, pour la 117e et dernière fois sur son pas de tir

Ce 5 juillet doit marquer la fin de la carrière du lanceur spatial européen Ariane 5. Entré en service en 1996, l’engin a su se construire une réputation de fiabilité à toute épreuve, jusqu’à devenir une référence dans le domaine. Pour sa dernière mission, Ariane 5 doit propulser en orbite deux satellites militaires, allemand et français.

« On voit Ariane qui s’élève, elle est suivie par le télescope de l’île Royale, sur les Îles du Salut. » Ce 4 juin 1996, depuis le centre spatial guyanais à Kourou, Christian Sotty commente sur RFI le vol inaugural d’Ariane 5. Tout se passe bien jusqu’à la 37e seconde : « et d’un seul coup… Oh ! Ariane a explosé ! C’est terrible, c’est terrible. Tout s’arrête… ».

« C’est un lancement qui était très médiatisé », se souvient Jean-Marc Astorg, aujourd’hui directeur de la stratégie du Centre national d’études spatiales (Cnes). « On l’attendait depuis une dizaine d’années et l'on avait été imprudents dans la communication. Nous avions fait beaucoup de publicité sur le fait qu’Ariane 5 devait être un lanceur fiable. On avait oublié de dire que ce sera un lanceur fiable, quand il sera au point ! »

Des débuts difficiles

Officiellement lancé en 1987, le programme devait succéder à Ariane 4, un lanceur qui avait déjà gagné sa réputation de fiabilité. Mais à l’époque, les satellites à lancer sont de plus en plus lourds, et réclament donc un engin plus puissant : Ariane 5. Le projet se concrétise donc en juin 1996 avec cette issue malheureuse pour son vol inaugural.

« C’est un échec qu’on a résumé à un bête problème informatique », rappelle Dominique Bajeux, aujourd’hui retraité, et qui a suivi toute la carrière d’Ariane 5, du Cnes, à l’industriel Arianegroup. « En fait, c’est bien plus compliqué. C’était lié à un équipement – la centrale inertielle – qui avait été développé pour Ariane 4. La manière dont cet équipement fonctionnait n’avait pas été bien perçue dans le contexte d’Ariane 5. Le bug a été résolu en quelques semaines. Mais nous nous sommes posés des questions, si on avait laissé passer d’autres problèmes. Quand on fait un essai, on le veut représentatif. Mais l’est-il vraiment ? Il faut le démontrer. »

Il aura donc fallu 17 mois pour que les équipes s’en convainquent et pour revoir le lanceur sur son pas de tir ELA-3 au centre spatial guyanais. Les débuts de carrière d’Ariane 5 restent néanmoins toujours compliqués. La seconde mission, en octobre 1997, se solde par une semi-réussite ou un semi-échec, c’est selon : l’orbite est atteinte, mais ce n’est pas la bonne. Même résultat en 2001 pour le dixième vol. Enfin, le 11 décembre 2002, l’Atlantique reçoit les débris du lanceur : « le moteur poussait de travers, ça a déséquilibré l’étage qui a fait des loopings, on a perdu l’ordinateur de bord. Quand on a vu que la mission était complètement perdue, on a détruit le lanceur », se remémore Pascal Noir, du Cnes. Cette 17e mission reste aujourd’hui encore dans tous les esprits. Il s’agissait en effet d’un échec majeur, puisqu’il concernait le premier vol de la nouvelle version plus puissante du lanceur, Ariane 5 ECA. « Ça a été quelque chose de très très lourd », soupire Pascal Noir. « À l’inverse du vol inaugural, où c’était l’esprit pionnier, là, c'était difficile. Le monde avait changé, il y avait un côté politique. Si le vol suivant n’avait pas été réussi, c’était la remise en cause du programme. La filière Ariane était en danger ».

Ce n’est ainsi que le 12 février 2005 que la deuxième Ariane 5 s’élance vers le ciel. Un lancement qui se passe comme dans un rêve : « quand on marchait dans les rues de Kourou après, on se sentait comme des supporters après un match important. Et puis on finit dans la piscine ! ».

« On est sur un nuage quelque temps, mais c’est très court », se souvient Hervé Gilibert, directeur technique d’Arianegroup, l’industriel qui construit aujourd’hui le lanceur. « Dès le lendemain, on est déjà sur le coup d’après. Mais ce moment de bonheur revient, grâce au travail des équipes, et le maintien de la qualité de préparation des fusées et de leur lancement. J’ai personnellement pu le vivre 102 fois de suite. 102 succès. »

De Rosetta au télescope James-Webb

Ariane 5 a en effet enchaîné depuis un sans-faute et enchaîné les missions emblématiques : Rosetta, vers la comète 67P, les missions ATV vers la station spatiale internationale… et les satellites de télécommunication sur orbite géostationnaire : un secteur sur lequel le lanceur est devenu leader européen dans les années dorées du milieu des années 2000 à la moitié de la décennie 2010.

Rosetta a quitté la Terre le 2 mars 2004, à bord d'Ariane 5. La fusée européenne avait été lancée du Centre spatial guyanais, près de Kourou. AFP PHOTO

Le point d’orgue restera cependant certainement la mise sur orbite du télescope spatial James-Webb de la Nasa, le 25 décembre 2021. Un bijou à 10 milliards de dollars que l’agence spatiale américaine a confié à Ariane 5 : « En une seule fois, on avait un enjeu financier 35 fois supérieur à ce que l'on fait sur un lancement classique ! », sourit Hervé Gilibert. « En 2019, la Nasa est venue nous voir pour une épreuve de vérité avec nous et nous a demandé en une journée de lui expliquer la manière dont on procède. Visiblement, on a été convaincants ! J’ai même eu une remarque des patrons du programme James-Webb. Ils m’ont dit qu’on leur avait appris des choses, que nous avions des pratiques qu’ils n’avaient pas à la Nasa et qu’ils allaient conserver, car elles sont précieuses et sécurisantes pour les lancements. » De fait, ce « lancement du siècle » comme il a été surnommé a été un sans-faute total pour Ariane 5 qui propulsé le télescope avec une telle précision sur sa trajectoire qu’il a pu économiser l’équivalent d’une dizaine d’années de carburant. « Nous avons eu l’honneur très récemment d’avoir le nouveau patron de la Nasa en visite sur notre site aux Mureaux, en région parisienne. Il est venu voir nos équipes pour les féliciter. »

Ce mercredi 5 juillet doit donc marquer la 117e et ultime mission d’Ariane 5. Elle a en effet vu émerger une concurrence féroce ces dix dernières années, en particulier via l’américain SpaceX d’Elon Musk, bien moins coûteuse. L’Europe spatiale a ainsi décidé en 2014 de passer à Ariane 6 avec un objectif de réduction des coûts, dont le premier lancement est attendu au plus tôt pour la fin 2023.

En attendant, Ariane 5 a effectué ce lundi 3 juillet son dernier « roulage », du BAF, le bâtiment d’assemblage final, vers son pas de tir. « Quand on voit pour la dernière fois le lanceur… c’est tout de même particulier ! », soupire Didier Gangloff, responsable de la mission Syracuse-4b au Cnes. Car il y a bien une dernière mission à mener : propulser en orbite le satellite allemand Heinrich Hertz et un autre Français : « Syracuse est un satellite de télécom militaire au profit du ministère des Armées. C’est la quatrième génération de Syracuse, en deux versions. Le 4a a été lancé en octobre 2021. Le 4b sera donc lancé par la dernière fusée Ariane 5 avec un grand succès, on l’espère ! »

Étant donné la fiabilité du lanceur, il y a peu de raison qu’il en soit autrement. Quoi qu'il en soit, l’émotion promet d’être présente à Kourou, lorsque pour la toute dernière fois, le directeur des opérations (DDO), prendra la parole dans la salle de contrôle Jupiter. Il annoncera alors une ultime fois l’allumage du moteur Vulcain, des étages d’accélération à poudre, et le décollage d’un lanceur qui a écrit une belle page de l’histoire spatiale.

