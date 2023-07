Côte d’Ivoire: découverte de centaines de fragments de roches créés d'une collision d’une météorite

Une équipe de chercheurs de l'Université Félix-Houphouët-Boigny, de l'université d’Aix-Marseille, de l'IRD, et de la SODEMI annonce la découverte d’un « trésor scientifique » dans le centre-est du pays, en zone aurifère. Un peu plus de 800 tectites ont été trouvées et seront analysées. Datant d’il y a un peu plus d’un million d’années, ces tectites sont des fragments de roches fondues et expulsées par l’impact d’une météorite, dans ce cas ayant eu lieu au Ghana.

Les tectites sont des fragments de roches fondues et expulsées par l’impact entre météorites, mesurant habituellement entre quelques millimètres et centimètres. © Stuart Cox / Getty Images

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Abidjan, Fraçois Hume-Ferkatadji En Côte d’Ivoire, elles ont été renommées « ivoirites ». Ces billes de roches noires et perlées, en verre, sont des objets rares et recherchés par les scientifiques : elles permettent d’en savoir plus sur les conséquences des collisions d’astéroïdes avec notre planète. Le champ de tectites ivoirien était connu depuis les années 1930 et les recherches avaient alors abouti à la découverte d’une trentaine de ces objets. Puis des dizaines d’autres au cours des années qui ont suivi, sans qu’elles ne soient analysées. L’étude a permis de découvrir 174 nouvelles ivoirites : en tout, en compte désormais un peu plus de 800. Elles seront classées, répertoriées, analysées et exposées à l'université FHB. Les populations autour de Ouellé et Bougouanou, dans la région de Daoukro, ont aidé les chercheurs à trouver ces éclats de roche, en particulier, les orpailleurs. Des cailloux qui ont parcouru plus de 300 km avant d’atterrir au centre-est de la Côte d’Ivoire. Il y a 1,07 million d’années, une météorite a fini sa course au sud de Kumasi au Ghana. L’impact a formé le lac Bosumtwi, un cratère 10 km de diamètre. « L'angle incliné de l’impact de la météorite peut expliquer la distribution des tectites dans cette direction », explique Petanki Soro le doctorant à l’origine de cette étude. Le champ ivoirien de tectites est unique en Afrique : il y en a quatre autres dans le reste du monde. Selon l’IRD, il s’agit d’un patrimoine scientifique unique et méconnu. À lire aussiPourquoi guetter les météorites au Sénégal? NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI