Les nouvelles techniques génomiques (NGT) face aux défis climatiques

La Commission européenne souhaite revoir la réglementation actuelle sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) afin que certaines plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NGT) puissent être cultivées. L'objectif est d'apporter aux agriculteurs de nouveaux outils pour utiliser moins de pesticides et lutter contre le changement climatique.

En quoi ces nouvelles techniques génomiques diffèrent des OGM ? De quoi parle-t-on ?L’intérêt n’est pas sans doute le même que l’on soit agriculteur, un grand groupe agroalimentaire ou un consommateur. Pierre Barret, chercheur et spécialiste des biotechniques à l'INRAE Centre Clermont Auvergne-Rhône-Alpes, répond.

RFI : Ces nouvelles techniques génomiques, de quoi parle-t-on ? En quoi elles diffèrent des OGM ?

Pierre Barret : La découverte des nouvelles technologies d’édition du génome, dites CRISPR-Cas9, ou des nouvelles techniques génomiques, c'est ce qui a permis à une Française, Emmanuelle Charpentier, avec une collègue américaine, Jennifer Doudna, d'avoir le prix Nobel de Chimie en 2020. Ces technologies sont composées de deux choses : vous avez une clé et un ciseau. La clé va chercher une séquence sur l’ADN.

Vous savez que l'ADN est codé par quatre lettres A T G C, comme un ordinateur est codé par 0 et 1. Donc, ces quatre lettres sont réparties sur ce qu'on appelle la séquence. Pour vous donner une idée : la séquence du blé va faire Paris-Sydney, c'est-à-dire 16 000 kilomètres. La clé va chercher sa cible sur ces 16 000 kilomètres. Cette cible fait 2 cm. Quand la clé a trouvé ces 2 cm, le ciseau va couper à cet endroit précis et on va pouvoir réécrire l'ADN. C'est-à-dire qu'on va corriger et réécrire l'ADN pour pouvoir effectuer des variations à cet endroit-là.

Mais cette correction, où nous amène-t-elle ?

Dans le blé, il y a à peu près 100 000 gènes. On a identifié un gène qui fait une résistance à une maladie. Malheureusement, dans la variété française cultivée aujourd'hui, ce gène ne fonctionne plus pour protéger la plante contre la maladie. En revanche, dans un blé ancestral, un blé tibétain ou dans un blé chinois (l'INRAE de à Clermont-Ferrand compte une collection de 14 000 blés, NDLR), on a trouvé le même gène, mais avec une variation qui lui permet de garder cette capacité à rendre la plante résistante à la maladie. À l'aide des techniques d'édition, ou de correction, on va copier la portion de séquence trouvée dans ce blé tibétain qui résiste à la maladie, et on va la recopier dans le blé français pour qu’il acquière cette résistance. On peut faire cela en quelques années. Si l’on voulait le faire par croisement traditionnel, cela prendrait plusieurs dizaines d'années.

Toutefois, on ne franchit plus la barrière des espèces, c'est-à-dire qu'on ne met plus, comme cela se faisait avant, des ADN de bactéries dans des plantes, des ADN de mammifères dans des plantes. Ici, on va recopier des gènes de blé dans le blé ou éventuellement des gènes qu'on va chercher dans des espèces voisines, comme le blé dur, où on va recopier des séquences. On reste donc dans l'espèce. C’est cela une grosse différence par rapport aux OGM.

Cette technologie va être beaucoup plus abordable pour un plus grand nombre d'acteurs économiques, notamment des PME. Un laboratoire public pourra aussi créer des plantes pour des intérêts locaux qui ne seront pas nécessairement les intérêts des multinationales.

Y a-t-il aussi une différence d’un point de vue économique ?

Concevoir une plante OGM, telle que le maïs Monsanto 810, cela coûtait 100 millions d'euros, plus environ quinze années de travail. Et ce n'était accessible qu'à quatre, cinq grandes multinationales dans le monde qui avaient le monopole du développement de ces plantes OGM. Aujourd'hui, le CRISPRCas9, ces fameux ciseaux, est une technologie beaucoup plus abordable. De l’ordre de 5 millions d'euros pour les premiers produits qui arrivent sur le marché aux États-Unis et au Japon. Et cela prend seulement quelques années, peut-être cinq ans pour arriver à un produit commercialisable.

Les NGT sont moins chères. Quel est l'intérêt pour les grands semenciers ? Est-ce qu'ils perdront l'argent là-dessus ou pas ? Est-ce qu'ils trouveront de nouveaux marchés ?

J’imagine qu’ils ne perdront pas d’argent. Il y aura des choses qui seront brevetées, comme étaient brevetées les OGM. Mais il y aura probablement un problème de traçabilité. Il va être difficile de breveter quelque chose que l'on va recopier d'une espèce qui existe déjà. Si je reprends mon exemple de blé : je ne vais faire que recopier dans le blé français quelque chose qui existe déjà dans le blé tibétain. Mais on ne saura jamais s'il s'agit de la copie faite dans le blé français ou de celle qui vient du blé tibétain. En réalité, c'est difficile de breveter quelque chose qui existe déjà par ailleurs dans la nature. On va avoir dans certains cas des brevets qui vont être posés et, dans d'autres cas, on aura ce qu'on appelle ici en France du COV, pour le Certificat d'obtention végétale, des produits qui ne seront pas brevetés, mais qui rentreront dans le pool collectif d'amélioration du fonds génétique.

Il y aura probablement traçabilité et peut-être étiquetage, cela dépendra de ce que décidera la Commission européenne. Mais seulement si brevet il y a. S’il n’y en a pas, cette traçabilité sera compliquée à mettre en place. Si aujourd'hui une semence arrive dans un cargo en France, on est capable de dire s'il y a de l'OGM dedans. Mais on sera incapable de dire s'il y a des mutations CRISPRCas9. On est dans le cadre d’une technologie. Et dans ce cadre, l’exécutif européen ne fera que ce qu'on décide de faire.

Ces nouvelles techniques, à quelle agriculture s’adressent-elles ?

À l’INRAE, on travaille sur les résistances des plantes aux maladies afin d’utiliser moins de pesticides. On travaille aussi sur l’atténuation de l'impact du changement climatique sur des plantes qui résistent mieux à la chaleur ou aux multi stress. Une plante ne réagit pas de même manière à une maladie si elle est assoiffée ou si elle se trouve dans de bonnes conditions. On travaille globalement pour avoir une agriculture plus en interaction avec son environnement et donc pour l'agroécologie. En revanche, l’INRAE ne travaillera jamais sur une résistance à un herbicide qui est un caractère qui n'intéresse pas l'agriculture européenne aujourd'hui.

La sécheresse est un problème beaucoup plus compliqué que les maladies. Les biotechnologies, les techniques d'édition du génome pourront nous aider. Mais on ne peut pas dire que l’on arrivera à rendre le blé tolérant à la sécheresse en changeant une base dans son ADN. Ce n'est pas envisageable à ce jour.

Et le consommateur lambda dans tout cela ? Parlons du prix du produit final, de la santé ?

S’il y a brevet là-dessus, la semence sera un peu plus chère. Et probablement le produit résultant le sera aussi. Sauf si le prix supérieur de la semence est compensé par moins de traitements phytosanitaires. S’il y a moins d’épandages pour lutter contre les maladies et s’il y a un gain de rendement, le prix final pourra être compensé.

Et pour ce qui est de la santé ?

Prenons l'exemple le plus avancé en termes de commercialisation de produits issus de l’édition du génome : la tomate Gaba au Japon. Le Gaba, c'est un complément alimentaire qui permet de lutter contre l'hypertension. Des chercheurs japonais ont créé quelques mutations dans le génome de la tomate et ont obtenu un fruit qui contient dix fois plus de Gaba qu'une tomate traditionnelle. C'est en vente libre aujourd'hui au Japon. Vous pouvez acheter votre petit plant de tomates dans les jardineries. C'est étiqueté comme plante issue des techniques d'édition du génome. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dirais pas que cette tomate-là permet de lutter contre l'hypertension. Le lien entre la tomate Gaba et l'hypertension n'a pas été encore établi.

Autre exemple : le gluten est fondamental pour la fabrication du pain. C'est une longue molécule et à certaines parties, elle présente des caractéristiques qui déclenchent des allergies ou des réactions auto-immunes chez certains patients. Ce que font nos collègues américains ou espagnols - en France, on a aussi un projet là-dessus -, c'est d'essayer par des techniques génomiques, non pas d'enlever le gluten, parce qu'après, on n'aurait plus de pain, mais de le modifier aux endroits dont on sait qu'ils sont déclencheurs de maladies chez certains consommateurs. On va réécrire et corriger ces parties pour rendre le gluten moins allergénique.

Finalement, pourquoi a-t-on besoin de réviser la réglementation européenne ?

Parce qu’il y a une décision de la Cour de justice européenne à qui l'Europe avait posé la question : est-ce que ces nouvelles techniques rentrent dans la directive de 2001 ? La Cour européenne de justice a répondu « oui ». Je pense que ces techniques sont très intéressantes pour améliorer des plantes. Il faut les utiliser, mais à condition de le faire dans le sens de l'agro-écologie, de la lutte contre le changement climatique, pour rendre les plantes plus résistantes aux maladies. Le débat devrait porter là-dessus. Les objectifs sont plus importants que la technique, elle-même.

