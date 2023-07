L’exploitation minière des grands fonds marins en question à Kingston

Focus

Une séquence importante pour l’océan s’ouvre ce lundi 10 juillet en Jamaïque, siège de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Le Conseil de l’instance onusienne doit se pencher sur les règles encadrant l’exploitation minière en haute-mer, même si cette pratique rencontre de plus en plus d’opposants.

C’est un vieux fantasme pour l’industrie minière : aller prospecter les grands fonds. Jusqu’à alors trop compliqué techniquement à mettre en œuvre, les technologies ont depuis progressé et les appétits s’aiguisent : « On parle de cobalt, de nickel, de manganèse », explique Jean-Marc Daniel, directeur du département Ressources physiques et écosystèmes de fond de mer à l'Ifremer. Autant de minerais métalliques qui pourraient trouver de nombreux débouchés à l’heure de la transition énergétique : « Quand on parle d’électrifier un parc de véhicules, il faut trouver du cobalt aujourd’hui. C’est de cette façon que certains acteurs anticipent l’évolution du marché. Pour cette ressource, par exemple, il y a également une grande dépendance à un seul état, la République démocratique du Congo. » De nombreux acteurs privés se sont ainsi positionné sur ce sujet, qui bénéficie alors d’un effet de loupe.

Les grands fonds, des écosystèmes encore méconnus

L’exploitation minière des fonds marins est cependant la cible de nombreuses critiques. Ses conséquences environnementales et sur la biodiversité risquent d’être lourdes, d’autant plus que les grands fonds sont encore des écosystèmes méconnus et peu étudiés. Quant à l’argument de la nécessité de disposer de ces nouvelles réserves de métaux pour fabriquer des batteries, il est battu en brèche par la communauté scientifique. Le groupement des Académies des sciences européennes a par exemple rendu un rapport sur le sujet, dans lequel il constate que les constructeurs de batterie, très demandeuses en cobalt, se dirigeaient de préférence vers la solution du recyclage, voire de s’en passer via des développements technologiques. « L’argument selon lequel l’exploitation minière des fonds marins est essentielle pour tenir nos objectifs climatiques est trompeur », écrit ainsi Michael Norton, directeur environnement du groupement.

Trouver un cadre légal

C’est dans ce contexte que s’ouvre le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, avec une question : est-ce que cette exploitation minière peut débuter dès cette année ? C’est en effet une possibilité. Pour des raisons réglementaires propres à cette instance onusienne, une demande d’exploitation par la société canadienne The Metals Company (TMC), soutenue par l’État de Nauru, pourrait être acceptée prochainement alors même qu’aucun code minier n’encadre encore cette pratique. « Il y a cependant un consensus assez large pour que l’exploitation ne débute pas tout de suite sans cadre légal ni données scientifiques solides », tempère Anne-Sophie Roux, de l’Alliance pour un océan durable. « Ce sera plus compliqué sur le long terme. Dans les pays qui s’opposent aujourd’hui au démarrage, certains aimeraient tout de même aller miner à un moment. » C’est par exemple le cas de la Belgique et des Pays-Bas : « Au Conseil, ils seront pour empêcher l’exploitation de démarrer tout de suite, mais à cause de leurs intérêts économiques, ils aimeraient bien aller miner un jour. »

Il y a donc un enjeu de long terme, qui sera également abordé à Kingston, mais lors de l’Assemblée de l’AIFM, qui débutera à la suite du Conseil. Ses 167 États-membres (plus l’Union européenne) seront réunis et pourront discuter pour la première fois du sujet dans ce cadre. Un groupe de pays, dont la France, la deuxième puissance maritime mondiale, proposera alors un texte pour fixer un moratoire sur pratique et en discuter les termes, notamment sa durée. Débutera alors un long processus de négociation internationale dont le vote n’aboutira pas avant 2024-2025.

Une course contre-la-montre pour les opposants

Pour les opposants à l’exploitation minière des grands fonds, c’est donc une sorte de course contre-la-montre qui débute, avec pour objectif de retarder le plus possible son démarrage en alertant sur ses conséquences. « C’est intéressant, car on voit également de plus en plus d’acteurs privés s’en désintéresser », note Louisa Casson, de Greenpeace. « Il y a par exemple le retrait de Lockheed Martin, qui était pourtant intéressé par le secteur depuis des décennies. Il y a aussi celui de Maerks, un acteur mondial des opérations maritimes qui a vendu toutes ses parts dans The Metals Company (TMC). » De quoi, selon elle, a minima atténuer l’image de secteur d’avenir que veulent lui donner ses promoteurs. « On le voit avec le prix très bas des actions de TMC. C’est un signe de la faible confiance des investisseurs », précise-t-elle.

Cette séquence de négociation se conclura le 28 juillet prochain, mais le sujet risque cependant de revenir régulièrement sur la table. Il est probable en effet que TMC, via Nauru - son État soutien - demande formellement à l’AIFM une licence d’exploitation à l’automne. La réponse dépendra alors des choix qui seront faits à Kingston en ce mois de juillet.

