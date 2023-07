Le lac Crawford au Canada choisi comme le site de référence du commencement de l'Anthropocène

Le lac Crawford, près de Toronto, dans le sud-est du pays, a été choisi comme le site de référence mondial du commencement de l'Anthropocène, cette nouvelle époque géologique caractérisée par l'impact de l'humanité sur la Terre que des scientifiques tentent de faire reconnaître officiellement.

Les profondeurs de cette petite étendue d'eau racontent à elles seules la façon dont l'humanité a durablement transformé la planète et son fonctionnement. Dans ce code barre historique, comme le présentent les chercheurs du groupe de travail sur l'Anthropocène, on trouve des microplastiques, des cendres de combustion du pétrole et de charbon et des retombées d'explosion de bombes nucléaires.

Les activités aquatiques étant interdites dans le lac Crawford, les sédiments se déposent sans jamais être dérangés et forment des couches successives qui évoluent avec le temps. En effectuant des prélèvements, les chercheurs sont capables de repérer par exemple l'année de la grande sècheresse qui a touché l'Amérique du Nord en 1935. Ils estiment ainsi que l'ère de l'Anthropocène commence dans les années 1950. Un moment qu'ils appellent la « grande accélération » avec une explosion de la production industrielle, donc des traces de rejets carbonés.

La route est encore longue, mais une étape majeure a toutefois été franchie avec le choix de ce lac canadien comme incarnation physique de l'Anthropocène, parmi une liste finale de neuf candidats, dont les sédiments d'une baie du Japon, la boue d'un cratère en Chine, les traces dans une carotte glaciaire ou celles sur des récifs coralliens. Mais seule la Commission internationale de stratigraphie, qui valide les appellations géologiques, pourra l'officialiser. L'Anthropocène mettrait fin à l'Holocène, la période qui a commencé il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation.

Un changement clair au milieu du 20ᵉ siècle

Des géologues de renom estiment que les critères techniques ne sont pas remplis pour qualifier l'Anthropocène de nouvelle « époque », même s'ils reconnaissent qu'une rupture s'est produite au 20ᵉ siècle. « Les données montrent un changement clair à partir du milieu du 20ᵉ siècle, amenant le système terrestre au-delà des limites normales de l'Holocène », a déclaré à l'AFP Andy Cundy, professeur à l'Université britannique de Southampton et membre du groupe de travail.

Et ces changements se manifestent de façon spectaculaire : la première semaine de juillet a été la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, des incendies de forêt hors de contrôle ravagent le Canada depuis des mois, tandis que les États-Unis et la Chine sont confrontés à une chaleur, des inondations et une sécheresse sans précédent.

