Pour son premier anniversaire, le télescope James Webb dévoile une photo de naissance d'étoiles

Un an après la publication de ses premières photos sur le cosmos, le télescope James Webb a dévoilé un nouveau cliché spectaculaire : la naissance d'étoiles similaires à notre Soleil. Une photo qui permet d'être témoin d'une période brève dans le cycle de la vie des étoiles.

Le télescope James Webb a dévoilé un nouveau cliché spectaculaire qui montre cinquante étoiles naissantes de la taille du Soleil, un cocon de poussière et des jets d’hydrogène rouges.

Publicité Lire la suite

Le télescope James Webb offre une image à couper le souffle : cinquante étoiles naissantes de la taille du Soleil, un cocon de poussière, et des jets d’hydrogène rouges. La photo est prise dans la région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre, à 390 années-lumière, dans le nuage de gaz Rho Ophiuchi. « Notre Soleil a vécu une phase comme celle-ci, il y a longtemps », explique Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique de James Webb au Space Telescope Science Institute.

Sur la photo, il y a beaucoup de couleurs et pourtant l'image capturée par James Webb est à la base complètement sombre. C’est en effet l’une des spécificités du télescope : il voit dans l’infrarouge, une longueur d’onde invisible à nos yeux d’humains. Cela lui permet de capter des objets plus lointains et la couleur est ajoutée ensuite.

L'étude des exoplanètes et des premières galaxies

Le télescope à 10 milliards de dollars qui a décollé à bord de la fusée Ariane 5 fin 2021 se concentre également sur l’étude des exoplanètes – des planètes en dehors du système solaire – ainsi que sur l’apparition des premières galaxies il y a plus de 13 milliards d’années.

James Webb est l’un des programmes spatiaux les plus ambitieux depuis le début du siècle. Les publications de ses clichés du cosmos sont d’une précision jamais atteinte auparavant. Un véritable bouleversement dans le monde de l’astronomie qui a déjà remis en cause certaines des hypothèses des astrophysiciens.

« En seulement un an, le télescope James Webb a transformé la vision que l'humanité a du cosmos », a déclaré dans un communiqué le patron de la Nasa, Bill Nelson. « Chaque nouvelle image est une découverte, qui encourage les scientifiques à travers le monde à poser et répondre à des questions dont ils ne pouvaient même pas rêver auparavant. » Pour ce premier anniversaire, la Nasa a prévu de revenir sur cette année de découvertes lors d'un direct vidéo retransmis sur internet.

À lire aussiAprès un an, le télescope James-Webb tient toutes ses promesses

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne