Alimentation : comment réduire l’acide urique dans le sang pour éviter la crise de goutte ?

Chaque lundi, nous retrouvons la chronique nutrition de Binetou Cheikh Seck, diététicienne nutritionniste au Cabinet diététique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Cette semaine, elle nous parle de prévention de la goutte et d’acide urique : quels changements doit-on apporter dans notre alimentation pour éviter un excès de cet acide ?

Qu’est-ce que l’acide urique et qu’est-ce que la goutte ?

L’acide urique est un dérivé normal du métabolisme, des protéines, les purines, mais qui peut s’accumuler dans le sang lorsqu’il est produit en excès ou lorsque son excrétion dans les urines est insuffisante. Dans ce cas, on parle d’hyperuricémie. Lorsque le taux reste élevé et que des mesures hygiéno-diététiques et/ou médicamenteuses ne sont pas prises, l’excès d’acide urique se dépose dans les articulations et déclenche des réactions inflammatoires très douloureuses qu’on appelle la goutte.

Qu’est-ce qui peut causer l’accumulation de l’acide urique dans le sang ?

Il y a quatre possibilités :

Idiopathique : on ne sait pas pourquoi Maladies des reins : insuffisance rénale Héréditaire : néphropathie hyperuricémique familiale Apports alimentaires excessifs en protéines et plus particulièrement en purines

Comment modifier l’alimentation pour réduire le taux d’acide urique ?

Quand l’acide urique est élevé, il faut éviter certains aliments jusqu’à ce qu’il baisse :

Abats (foie, rognons, tripes, etc.)

Viande de mouton

Viande et poisson en conserve (par exemple : corn bœuf, thon, sardines...)

: Viande séchée ou fumée

Crustacés (crevettes, moules, crabes, etc.)

Huitres

Charcuteries

Boissons sucrées (jus, sodas, etc.)

Boissons alcoolisées

En plus, il faut limiter les portions de viande, de volaille et de poisson (150 g/repas) et certains poissons sont à limiter, comme le brochet, la truite, la carpe, le thon.

À l'inverse, existe-t-il des aliments qui aident à réduire le taux d’acide urique dans le sang et donc plutôt à conseiller ?

Oui. Il y a des aliments qui contribuent à réduire le taux :

Eau, en particulier les eaux gazeuses – environ 2 litres par jour

Café – à volonté, sans sucre

Thé vert – à volonté, sans sucre

à Produits laitiers allégés en matières grasses – 3 portions par jour

