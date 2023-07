Jeux olympiques : les souvenirs du Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport

Priorité Santé

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, à un an du lancement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, il parle du suivi médical des athlètes de haut niveau lors de ces événements, en tant qu'ancien médecin de l’Équipe de France de Judo.

Publicité Lire la suite

Quand on accompagne les athlètes de l’équipe de France aux Jeux olympiques, la place du médecin est-elle importante dans le dispositif ?

La présence du médecin est essentielle ! Au judo, le médecin a le niveau d’accréditation le plus élevé juste, après le Directeur Technique National, afin qu’il puisse se déplacer partout et en tout temps pour venir en aide auprès des athlètes qui en auraient besoin. Ainsi, nous sommes en permanence en contact avec les athlètes. L’essentiel du travail médical sur le plan « technique » se fait avant la compétition. L’objectif est de soigner tous les maux des athlètes avant la période compétitive :

On arrive toujours plusieurs jours en avance, afin de s’acclimater au pays (décalage horaire, température...)

On donne un maximum de conseils sur l’hygiène de vie : l ’importance du repos, sommeil et soutien psychologique.

: l On soigne les derniers petits bobos.

On vit au rythme des entraînements, déplacements.

Cette période est importante, car c’est là que nous partageons des moments avec les athlètes.

Comment est le village olympique ?

C’est bien plus qu’un village, c’est une ville : sécurité maximum, l’accès est extrêmement réglementé. Tout est fait pour rendre la vie des athlètes agréable et sans pression. On y croise des stars du sport :

Je me souviens d’un déjeuner avec Teddy Riner, nous avons été rejoints par Tony Parker et rapidement par Usain Bolt. À ce moment-là j’ai réalisé que j’étais bien aux JO de Londres !

Formidable également : la Maison France, au sein du village. Tous les athlètes, quelle que soit leur discipline, se saluent. Il y règne un esprit d’émulation, d’encouragement et de joie lorsque les médailles arrivent ! On y trouve un véritable cabinet médical, où les médecins, kinésithérapeutes et autres soignants peuvent s’occuper et chouchouter les athlètes.

Massage, ostéopathie, cryothérapie, laser, électrostimulation, balnéothérapie, mésothérapie : toutes les méthodes douces de traitements sont utilisées pour faire disparaitre les petits bobos et faire en sorte que les athlètes se sentent bien. En cas de doute, on a même un cabinet de radiologie à disposition. Au moindre besoin, on a des spécialistes à disposition, capables de réaliser un examen ou un soin spécifique. Tout cela en plus de l’hôpital spécialement mis en place par le pays d'accueil des JO, avec toutes les spécialités médicales, dentistes, ophtalmologues…

Comment se déroule une journée olympique pour un médecin du sport ?

On commence par prendre très tôt le petit déjeuner avec les athlètes en lice, ce qui permet de savoir comment ils/elles se sentent : bien dormi ? Sensations corporelles ? Pas mal au ventre ?

Tout va bien, tout le monde est là : la partenaire d’échauffement, l’entraineur, le doc ! Un kiné part en avance réserver une place au tapis d’échauffement, histoire d’être bien placé pour la journée.

On espère qu’une longue journée commence. On prend nos affaires, en espérant ne pas avoir à s’en servir !

Les combats commencent et le meilleur moment est pour moi la chambre d’appel, zone d'attente avant une épreuve. Au bord du tapis, seul le médecin et l’entraîneur sont autorisés à intervenir, le médecin pour arrêter un saignement par exemple, ou après une perte de connaissance, ou une grosse blessure.

Un accompagnement jusqu’à la victoire !

Et oui, que d’émotions partagées ! La compétition s’étale sur une semaine, et c’est l’ascenseur émotionnel : un jour, on perd... et l’autre, on gagne. Dans tous les cas, c'est un souvenir inoubliable gravé dans le cœur de l’athlète et de son médecin !

► À lire aussi :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne