Corée du Sud: des chercheurs affirment avoir développé un supraconducteur à température ambiante

La publication des travaux d’une équipe d’un centre de recherche privé à Séoul agite la communauté scientifique et les investisseurs. Trois chercheurs sud-coréens affirment avoir découvert un supraconducteur à température ambiante, nommé LK-99. C'est un matériau qui serait théoriquement en mesure de transporter de l’électricité sans perte d’énergie et pourrait constituer une vraie révolution.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Cette découverte améliorerait les performances des moteurs électriques, des trains en lévitation et révolutionnerait les technologies médicales. Voilà les promesses des supraconducteurs.

Ce concept désigne un matériau capable d’éliminer la résistance électrique et de repousser le champ magnétique, en clair de conduire un courant électrique en continu et presque sans perte d’énergie. Une situation que l’on parvient à créer dans des conditions extrêmes, comme des températures en dessous de -138°C.

Cet environnement est coûteux à reproduire et ne permet pas de gain d’énergie significatif. Mais les chercheurs coréens assurent y être parvenus à température et à pression ambiantes, ce qui permettrait son utilisation. De nombreux physiciens sont en train de vérifier si le matériau modifié à l’origine de la découverte, le LK-99, a bien les propriétés recherchées.

Des travaux qui doivent d'abord être validés par la communauté scientifique

Toutefois, l'article des chercheurs sud-coréens n’a pas encore été évalué par des pairs. Cette semaine des équipes chinoises et américaines affirment que leurs études confirment partiellement les résultats, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années avant d’obtenir des certitudes, et encore plus longtemps pour une production à grande échelle.

En attendant que l’étude soit vérifiée par des physiciens indépendants, les marchés financiers ont eux déjà réagi à la potentielle découverte. Certaines entreprises sud-coréennes du secteur ont vu leurs cours grimper en flèche ces derniers jours.

