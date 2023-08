Pérou: découverte d'un «monstre» marin de 340 tonnes, «le plus lourd qui n’ait jamais existé sur Terre»

Dans le désert du Pérou, une équipe de seize chercheurs vient de publier dans la revue « Nature » les résultats de leur étude sur le Perucetus colossus, un cétacé ayant vécu il y a 40 millions d’années. Son poids ayant pu grimper jusqu’à 340 tonnes, ce mammifère marin serait alors l’animal le plus lourd de l’histoire terrestre.

Le Français Christian de Muizon, directeur de recherche émérite au CNRS, fait partie des paléontologues auteurs des fouilles dont les résultats ont été publiés dans revue Nature.

RFI: Pourquoi cet animal pourrait-être le plus lourd de l’Histoire ?

Christian de Muizon: Nous avons fait des estimations avec les os que nous avons en notre possession, c’est-à-dire treize vertèbres, quatre cotes et un os du bassin. Tous sont extrêmement massifs. Pour soulever une vertèbre à deux personnes, c'est très dur, ça pèse entre 80 et 100 kilos. On a essayé de reconstituer l’animal en partant d’un cétacé, plus petit, mais de la même famille, les Basilosauridae, qui se trouve dans la galerie du Muséum d’histoire naturelle de Paris. En gonflant virtuellement ses vertèbres, on obtient un animal de 20 mètres de long et d’une moyenne de 180 tonnes. Mais la fourchette est très large, on estime que certains individus pouvaient peser 80 tonnes et d’autres jusqu’à 340. En comparaison, une baleine bleue, l’animal le plus volumineux sur Terre aujourd’hui, mesure jusqu’à 30 mètres de long pour 190 tonnes grand maximum. Donc notre Perucetus, proportionnellement, est l’animal le plus lourd qui ait existé.

Les premières fouilles sur ces ossements ont débuté en 2010 au Pérou. Désormais, que sait-on de la vie de ce cétacé il y a 40 millions d’années ?

Cette bête vivait dans des eaux littorales et probablement peu profondes. À cause du poids de son squelette - entre 5 et presque 8 tonnes - cet animal avait besoin d’une masse de tissus mous, essentiellement de la graisse, pour ne pas couler. Ce n’était pas un grand nageur, il était lent. Comme presque tout cétacé, il était sûrement carnivore, mangeait des oursins, des mollusques vivant au fond de l’eau. C’est une possibilité, mais nous ne pouvons faire que des spéculations.

Cet animal permet-il de mieux comprendre les cétacés d’aujourd’hui, comme les orques ou les baleines ?

Les premiers cétacés il y a 55 millions d’années sont des animaux marcheurs, voire coureurs, et nageaient assez mal. Quelques millions d’années après, certaines formes sont amphibies et nagent très bien. Et quand on arrive à 40 millions d'années, comme le Perucetus sont totalement inféodés au milieu aquatique. Ils se sont d’abord alourdis pour ne pas flotter à la surface et mieux descendre dans l’eau, avec notamment ce lourd squelette caractéristique. Mais dans la suite de leur évolution, les cétacés ont réduit cette morphologie. Le Perucetus colossus n’est pas une baleine. C’est un cul-de-sac évolutif, très éloigné des cétacés d’aujourd’hui, apparus beaucoup plus tard.

